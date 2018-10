Após classificação do Bayern, Kovac despista sobre futuro de Boateng: "Tudo pode acontecer"

O Bayern de Munique garantiu a classificação para a próxima fase da DFB Pokal neste sábado (18) com uma vitória por 1 a 0 diante do Drochtersen/Assel. Os bávaros sofreram, mas bateram o time da quarta divisão alemã com um gol de Lewandowski já no final de jogo. Insatisfeito com a atuação, o técnico Niko Kovac falou sobre o resultado em coletiva pós-jogo.

"Nós realmente não queríamos isso. Fomos avisados, mas você tem que dizer que o resultado é o progresso. Foi um jogo difícil, como sempre acontece na primeira rodada da copa" , afirmou.

O treinador também falou sobre uma possível transferência de Jerome Boateng, que participou do confronto que garantiu a classificação do time bávaro. O zagueiro tem sido fortemente ligado a uma saída para o Paris Saint-Germain, mas ainda não há nada definido.

“A janela ainda está aberta e tudo pode acontecer, mas estou assumindo agora que ele vai ficar. Ele jogou bem hoje e saiu do jogo sem lesão, então estou feliz", disse o comandante.

Outro jogador que pode sair ainda nesta janela é Sebastian Rudy. O jovem volante ficou de fora da partida contra o Drochtersen, e de acordo com a imprensa alemã, estaria próximo de uma transferência para o RB Leipzig. “Eu tenho 19 jogadores. Alaba e Gnabry estão machucados, então eu tive que deixar três em casa. Hoje foi James, Renato e Rudy. Eu não sei o que vai acontecer amanhã ou no dia seguinte. Eu não posso dizer nada", comentou Kovac.

A equipe da Baviera conhecerá seu próximo adversário na Copa da Alemanha através de um sorteio, que acontece no próximo domingo (26). O próximo confronto do Bayern será na sexta-feira (24) pela primeira rodada da Bundesliga, às 15h30, contra o Hoffenheim, na Allianz Arena.