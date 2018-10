Resultado Real Madrid 2 x 0 Getafe pela La Liga 2018/19

Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Árbitro marca fim de jogo no Santiago Bernabéu!

88' Mais dois minutos de acréscimo

86' Mata recebe dentro da área, o jogador tenta desviar para o gol de Navas, mas a bola acaba indo para fora

83' Kroos toca para Marcelo, o lateral é pisado por Djené. A arbitragem marca falta

Cartão Amarelo para Arambarri

Cartão Amarelo para Cabrera

Cartão Amarelo para González

SUBSTITUIÇÃO DO REAL: Sai Bale e entra Lucas Vázquez

76' Marcelo bota Asensio para correr. O meia entra em velocidade na área e acaba sendo empurrado. Pede pênalti e o juiz manda seguir

74' QUASE! Em jogada de contra-ataque, Mata inverte a jogada para Alejo, que toca rasteiro para Ángel. O atacante tenta chegar de carrinho, contudo, a bola sai em linha de fundo

72' Kroos perde a bola no campo defensivo, Ángel fica com a sobra, mas Nacho tira, salvando o companheiro

SUBSTITUIÇÃO DO REAL: Sai Ceballos e entra Modric

SUBSTITUIÇÃO DO GETAFE: Sai Molina e entra Ángel Rodríguez

Cartão Amarelo para Marcelo

Bale comemorando o segundo gol do Real (Foto:Divulgação/Real Madrid)

SUBSTITUIÇÃO DO GETAFE: Sai Portillo e entra Alejo

Cartão Amarelo para Mata

60' Benzema tabela com Asensio na entrada na área. O camisa 9 deixa o meia em boa posição, contudo, chuta fraco e Soria fica com a bola

SUBSTITUIÇÃO DO GETAFE: Sai Ndiaye e entra Jaime Mata

SUBSTITUIÇÃO DO REAL: Sai Isco e entra Casemiro

53' BOMBA! Ceballo toca para Marcelo, o brasileiro tenta ir por dentro, perde a bola, Asensio fica com a sobra e chuta de primeira e acera a trave

50' Asensio desarma Djené , cruza rasteiro na pequena área e Bale finaliza com a perna esquerda no cantinho, sem chances para Soria

GOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!

Começa o segundo tempo!

Carvajal comemorando o gol (Foto:Divulgação/Real Madrid)

Fim de papo!

42' GOL ANULADO! Em cobrança de falta, Sergio Ramos faz falta na zaga, gira e finaliza no meio do gol

Cartão Amarelo para Djené

41' Benzema tenta driblar Djené, o zagueiro acerta a perna do atacante e o juiz marca falta

Cartão Amarelo para Ndiaye

32' IMPEDIMENTO! Pelo lado direito, Marcelo faz lançamento para grande área. Benzema toca na bola e passa por todos. Sergio Ramos tentou chegar, mas foi derrubado. O árbitro marca pênalti e dá amarelo para o zagueiro, porém, volta atrás pois o camisa 9 estava impedido

Cartão Amarelo para Molina

19' Pelo lado esquerdo, Marcelo tabela com Bale. O galês faz lançamento para a grande área, Benzema tenta chegar e Soria soca a bola. Atento, Carvajal enxerga o goleiro avançado e cabeceia por cobertura

GOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!

15' INACREDITÁVEL! Marcelo cruza para dentro da área, Bale se antecipa d marcação, cabeceia forte e a bola explode na trave

11' Merengues possuem 91% da posse de bola, com precisão dos passes 95% de aproveitamento

9' Asensio toca para Carvajal, o lateral cruza para a grande área e a bola sai pela linha de fundo

7' Os Azulones marca em cima, dificultando a saída do Madrid que toca a bola em busca de espaço

3' Isco faz belo lançamento para o camisa 11. Bale domina, trás para dentro e chuta colocado. A bola que ia cair no ângulo é espalmada por Soria.

Bola rolando no no Santiago Bernabéu!

Nesta temporada no Campeonato Espanhol teremos a novidade do VAR

Jogadores prontos para entrar no gramados!

Real Madrid escalado:

Getafe escalado:

O treinador dos Azulones sabe da superioridade do adversário, porém, espera que seus comandados possam realizar uma boa partida.



"Eles são muito superiores, mas temos que jogar em equipe, sem complexos. Vamos tentar dar uma boa imagem, competir e dar um bom nível. Que última temporada foi feita que não é mais útil, já passou, temos que pensar apenas agora sobre isso," frisou.

Na temporada anterior, o Getafe terminou na sétima colocação. Comandado por José Bordalás, completou uma grande pré-temporada terminando invicto, com três vitórias, quatro empates e o o mesmo número de gols sofridos.

Em sua primeiro jogo oficial nesta temporada, Julen Lopetegui confidenciou que espera arrancar o maior número de vitórias.

“Quero ganhar os jogos que faltam antes de fechar o mercado. Estes três pontos são tão importantes agora como em Novembro ou Março. Queremos vencer esta Liga”, revelou.

Desta vez, o Real não conta com Cristiano Ronaldo e o técnico Zinedine Zidane. O camisa 7, optou por mudar de ares e foi defender a Juventus.

No último encontro, os merengues derrotaram o Geta por 3 a 1.

Real Madrid x Getafe ao vivo se enfrentam neste domingo (19), Estádio Santiago Bernabéu, às 17h15 (de Brasília, pela La Liga. É a primeira rodada do Campeonato Espanhol!