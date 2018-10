Machín exalta vitória do Sevilla, mas prega cautela: "Não deve nos deslumbrar"

Na tarde deste domingo, o Rayo Vallecano enfrentou o Sevilla na primeira rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória do visitante por 4 a 1, os hispalenses já mostram que vem com força total para a temporada 2018/19.

Com a ótima atuação de sus equipe, o técnico Pablo Machín ficou muito satisfeito com a vitória e com o jogo feito pelos seus jogadores. O treinador declara que foi muito importante o Sevilla iniciar o campeonato conquistando os três pontos e que pode observar fortes características do seu time na partida.

"Uma imagem vale mais que mil palavras e hoje vi algumas características que nos fizeram superiores . O brilho da vitória não deve nos deslumbrar e devemos analisar tudo e manter o pé no chão", disse Machín.

O treinador falou sobre a atuação do seu mais novo jogador André Silva na partida, disse que o jogador deu tudo de si dentro de campo e por isso conseguiu fazer uma grande partida.

"O André disse que ele trabalhou muito para obter grades chances porque o sistema do Sevilla é feito para jogadores como ele. Ele colocou todas a parte dele e assim é muito mais fácil, quando o jogador pode se sentir a vontade e deixar a marca dele como deixou hoje na partida", finalizou o treinador.

Em sua estreia, André Silva brilha e marca três gols

Com um dos seus reforços começando a competição fazendo um hat-trick, o atacante André Silva após o jogo demostrou o ambiente totalmente favorável desde de sua chegada ao clube.

"Estou muito feliz, tudo está acontecendo graças ao meus companheiros e treinador que me receberam muito bem desde que cheguei aqui. Foi uma partida muito difícil, mas aproveitamos as oportunidades quando aparecerem", finalizou o jogador.