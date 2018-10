Leonardo Jardim lamenta erros do Monaco contra Lille na Ligue 1

O Monaco perdeu a chance de garantir três pontos contra o Lille, neste sábado (18) jogando em casa no estádio Louis II, após o 0 a 0 pela segunda rodada da Ligue 1. O técnico Leonardo Jardim, mostrou-se insatisfeito com o resultado, mas relembrou e exaltou o grande potencial da equipe de Lille.

"Perdemos a bola facilmente. Nós corremos riscos, mas as soluções não estão todas prontas. No futuro, a equipe deve se tornar mais eficiente. É o nosso trabalho. A equipe perdeu muitos passes, de gestos técnicos. Preciso de um tempo. Eles cometeram erros. Não dominamos o jogo. Eu falei sobre a dificuldade de enfrentar o Lille antes do jogo. É um time com bons jogadores técnicos. Nesta partida, houve momentos em que jogaram futebol melhor que o nosso. É uma pena. O Lille é uma equipe bem organizada, acho que eles podem terminar no Top 5 da Ligue 1" afirmou.

O comandante listou alguns erros que precisam ser corrigidos durante a campanha no campeonato:"Eu preciso de tempo para construir o time e avançar. Nós devemos nos arriscar. A equipe irá progredir ao longo do tempo, deve se tornar mais eficiente e ganhar o controle da bola mais facilmente. Este é o nosso trabalho. Jogamos com ambição e sempre com um objetivo: os 3 pontos. Estamos inevitavelmente desapontados, mas a equipe não fez uma partida ruim. O esquema é montado lentamente e o Mônaco não é um time médio. Nós temos as ambições e trabalhamos" disse o técnico.

O meia do time, Youri Tielemans, disse que é cedo para se pressionar demais, e que leva tempo para melhoras aparecerem: “Temos de progredir em vários níveis e vamos trabalhar para evoluir. Não vamos pressionar um ao outro e trabalhar para progredir de semana para semana" disse.

O próximo desafio do Monaco será no domingo (26), contra o Bordeaux, no estádio Matmut Atlantique, às 12h, pela terceira rodada do campeonato francês, Ligue 1. Já o Lille enfrentará o Guingamp, em casa no Pierre-Mauroy, também no domingo, às 10h.