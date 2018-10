Nuremberg confirma contratação do atacante Yuya Kubo, ex-Gent

O Nuremberg anunciou neste domingo (19) a contratação de Yuya Kubo. O atacante de 24 anos chega ao clube alemão por empréstimo junto ao Gent, da Bélgica, com opção de compra ao encerramento do vínculo.

"Conheço o Nuremberg um pouco porque Hiroshi Kiyotake e Makoto Hasebe jogaram aqui. Estou ansioso pela tarefa. A Bundesliga é uma liga forte, mas o clube tem uma equipe jovem e talentosa. Espero poder ajudar com metas e ajudar a alcançar nossos objetivos", afirmou o jogador.

O japonês assinou um vínculo de uma temporada, com a possibilidade de ser adquirido em definitivo pelo Nuremberg ao final do vínculo. Ele chega pra aumentar o leque de opções ofensivas no clube alemão, de acordo com o diretor esportivo, Andreas Bonnemann.

"Yuya pode ser usado ofensivamente em várias posições. Com isso, ele expande vastamente nossas possibilidades. Eu vi ele em várias vezes em sua passagem no Young Boys", comentou o dirigente.

Seu novo comandante, Michael Kollner, também falou sobre a nova contratação. O técnico já havia observado o jogador no início de 2017, em um jogo amistoso entre Gent e Nuremberg.

"Ele é jogador de um ágil, de ótima qualidade e de uma criatividade que é capaz de encontrar soluções em um espaço pequeno. Estive presente no inverno em um amistoso que ele estava em campo pelo Genk, deixou uma boa impressão", finalizou.

Kubo foi revelado pelo Kyoto Sanga, do Japão, onde conseguiu muito destaque ainda jovem. Com apenas 19 foi parar no Young Boys, da Suiça, até que teve uma chance no clube belga Genk. Ele chamou a atenção após marcar 16 gols em 44 jogos.

Além do desempenho nos clubes, o japonês também tem passagens pela seleção nacional. Desde 2016 são 16 partidas disputadas e 2 gols marcados. Apesar disso, não esteve na lista de convocados para a Copa do Mundo na Russia.