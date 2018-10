Estreando com vitória pelo Real Madrid, Lopetegui almeja: "Vamos melhorar muito"

Satisfeito e vislumbrando coisas ainda melhores. Essa foi a sensação percebida de Lopetegui no triunfo do Real Madrid diante do Getafe, no final de tarde desse domingo (19). O jogo, finalizado em 2 a 0 para os merengues com gols de Carvajal e Bale, foi válido pela primeira rodada do Campeonato Espanhol e teve lugar no imponente Santiago Bernabéu.

Estrear de forma oficial na Liga com um resultado positivo deixou Lopeguegui feliz. Animado com o resultado e satisfeito com o rendimento da equipe, o treinador espera e tem expectativa por ainda mais. Na opinião do ex-goleiro o Real melhorará de forma considerável conforme as rodadas iniciais forem passando.

"Estamos satisfeitos por ganhar, era este o objetivo. E também estamos satisfeitos porque a equipe fez muitas coisas positivas. O melhor é que temos uma grande margem para melhorar, principalmente no sentido de intensidade e entendimento como equipe”.

Uma das razões para a alegria de Lopetegui em obter o resultado, segundo o próprio proferiu, foi a qualidade do adversário que o Real Madrid teve que bater em campo. Cerimonialista, Lopetegui se mostrou impressionado com as capacidades táticas do vizinho pobre de Madrid.

"Enfrentamos uma equipe muito boa. Ganhamos por dois gols contra um time que em campo é bem postado, equilibrado e estável. É uma das razões pela qual estou tão satisfeito com o que apresentamos hoje”.

Seria Bale a nova estrela do ataque madridista depois da saída de Cristiano Ronaldo? Lopegui passou longe de ir por essa via. Pelo contrário. O treinador não quis elogiar ninguém individualmente, mas sim o coletivo do time.

"Me agradou a equipe em um estado geral. E, naturalmente, o Gareth Bale, que fez também um jogo muito bom. Ele nos da boas situações, cria um perigo evidente ao adversário. Mas, como já disse, meu foco é a equipe. E esta, como um todo, foi bem”.

É claro: a imprensa espanhola faria o questionamento sobre a titularidade de Navas em relação ao recém-contratado com muita pompa Courtais. Lopetegui optou pela diplomacia. Ficou em cima do muro e resolveu não afirmar qual, por final, será o titular de seu gol.

"Temos uma potência magnífica de goleiros dentro do clube. Há pelo menos cinco de grande qualidade e estamos encantados por isso. São soluções e não um problema. Tomaremos a decisão de quem será o titular com base no que vamos ver cotidianamente. Não vamos decidir hoje, e nem amanhã. De momento, estamos muito felizes", finalizou.