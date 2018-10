Atlético de Madrid sai na frente, mas cede empate ao Valencia na etapa final

Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. No estádio Mestalla em Valencia, Espanha.

Na tarde desta segunda feira (20), jogando fora de casa o Atlético de Madrid cedeu o empate para o mandante Valencia na partida válida pela primeira rodada da La Liga. Em um jogo onde o time visitante se mostrou mais presente no campo de ataque, o confronto teve muitas chances perdidas dos dois lados e o empate por 1 a 1 como resultado final.

Na primeira etapa, o Atlético resolveu botar pressão desde dos primeiros minutos de jogo. Com seu poderoso elenco, o time de Madrid se mostrou sempre presenta no campo de ataque incomodando seu adversário. E com 26 minutos do primeiro tempo, com uma assistência do atual campeão do Mundo, Griezmann dá um passe para Ángel Correa que finaliza de pé direito para dentro do gol, sem chance nenhuma de defesa para o goleiro Neto.

Vendo que estava sendo incomodado pelo adversário o Valencia não abaixou a cabeça e começou a responder as investidas ao ataque de igual para igual. Terminando o primeiro tempo com uma posse de bola maior que o Atlético, o time mandante teve uma boa chance de empatar a partida ainda no primeiro tempo com Rodrigo Moreno, Santi Mina mas contaram com o bom posicionamento da defesa do time madrilenho.

Com o início da segunda etapa, o Valencia aproveitando de seu bom momento, não diminuiu o ritmo quando voltou do intervalo. Continuando para cima da equipe visitante, o Valencia consegue o empate. Em um jogada articulada por Daniel Wass, Rodrigo Moreno ficou em perfeitas condições de finalizar e igualou o placar da partida.

Com o empate, o Atlético ficou bastante desconcentrado e teve dificuldades de voltar parar a partida. Com somente três finalizações certas, com um time onde tem grandes finalizadores, foi um dos fundamentos onde o visitante mais pecou na partida. E foi a partir dos erros, que o adversário de aproveitou.

Com muitas chances desperdiçadas, o Valencia não conseguiu arrancar uma vitória diante de sua torcida, que encheu o estádio Mestalla com mais de 40.000 mil torcedores nessa primeira rodada do Campeonato Espanhol.

O Valencia volta a jogar no próximo domingo (26) contra o Espanyol, às 13h15, fora de casa. Já o Atlético de Madrid, joga contra Rayo Vallecano no Wanda Metropolitano diante de sua torcida no sábado (25) às 15h15.