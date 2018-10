Estrela Vermelha e RB Salzburg ficam zerados no jogo de ida da Champions League

Estrela Vermelha e RB Salzburg fizeram uma partida pouco animada pela última rodada dos play-offs da Uefa Champions League. Em Belgrado, as duas equipes ficaram apenas no 0 a 0 e irão decidir a vaga na fase de grupos no jogo de volta.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

A etapa inicial foi sem oportunidades significativas para ambos os lados do confronto. Os austríacos tinham o domínio, rondando sempre a área dos sérvios, mas o ataque ainda se mostrava ineficiente na maioria das vezes.

Os donos da casa encontravam problemas para propor o jogo e conseguiram ameaçar o gol adversário só no segundo tempo. Já o Salzburg mantinha a posse, com mais de 60% do tempo com a bola, mas não transformava em chances de perigo e tinham dificuldades de ultrapassar a forte defesa do time de Belgrado. O técnico Marco Rose ainda promoveu algumas mudanças para furar o bloqueio, como as entradas de Patson Daka e Minamino, porém, não foi o suficiente.

Com o jogo chegando ao fim, o Estrela Vermelha se soltou mais, foi pra cima e por pouco não inaugurou o placar já nos últimos momentos de partida. Fardou teve a principal chance nos últimos minutos, mas parou no arqueiro Stankovic, que fez bela defesa. Entretanto, a ofensiva já era tarde demais e o árbitro terminou o jogo em 0 a 0.

Ambos os times voltam a campo no sábado deste fim de semana. Os imbatíveis recebem o Cuckarici, ás 15h30 (de Brasília), pelo Campeonato Sérvio. No outro lado, o Salzburg enfrenta o Altach pela Bundesliga austríaca, ao 12h (de Brasília).

As duas equipes se encontram pelo jogo de volta na próxima quarta-feira (29), na Red Bull Arena, ás 16h (de Brasília).