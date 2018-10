Depois de empate em casa, jogadores do Benfica mostram otimismo para o jogo de volta

Taxado pela imprensa portuguesa como "o jogo dos 40 milhões", O Benfica recebeu o PAOK em casa mas decepcionou. Em jogo válido pelo último playoff que oferece acesso a fase de grupos da Champions League, os encarnados até saíram na frente com gol de Pizzi, mas acabariam levando o empate no segundo tempo. Resultado, por sinal, justo. Visto que os gregos em boa parte do jogo atacaram mais. Mesmo que fora de casa e contra um rival de mais tradição.

Sem evitar mostrar surpresa ou negativismo, os jogadores do Benfica desceram para o vestiário desanimados mas com discurso otimista. Em uma zona mista "oficial", apenas dirigida ao site e canal oficiais do clube, antes mesmo da conferência de imprensa tradicional com os jornalistas, alguns dos atletas admitiram a dificuldade que será jogar em Salônica (casa do PAOK), mas prometeram bom nível e empenho para ultrapassar a agora ainda mais difícil barreira.

"Já jogamos em ambientes quentes, com torcidas que fazem barulho e criam uma atmosfera contrária forte. Foi assim contra o Fenerbahce. E nos saímos bem. Superamos da melhor maneira. Esperamos e temos convicção de que podemos repetir isso contra o PAOK. Nossa equipe merece estar na Champions", apontou Pizzi, autor do gol das águias no jogo.

O lateral esquerdo Grimaldo foi outro com tom positivista. Para o espanhol o empate não era o que todos esperavam definitivamente, mas o Benfica tem e mostrou condições necessárias para poder ir adiante.

"Não tem outra coisa há fazer. Temos que pensar positivo. Podemos buscar um bom resultado na Grécia. Todos os jogos da Champions são assim, complicados. E já estamos focados no próximo".

O grande jogo que fez o PAOK pode ter surpreendido a muita gente. Mas com certeza uma dessas pessoas surpresas não era o goleiro Vlachodimos. Último dos jogadores a falar, o arqueiro jogava na Liga Grega até a temporada passada e sabia da força do adversário. Dessa vez os enfrentando por uma equipe "estrangeira", o goleiro barra alemão barra grego lamentou as oportunidades falhadas pelo Benfica.

"Fomos melhores mas perdemos muitas oportunidades. O PAOK marcou no único chute que de fato teve a direção no gol. Para passar em Salônica temos que jogar feito hoje. Mas marcando os gols nas chances que criarmos".