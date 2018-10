Marco Rose espera apoio da torcida do Salzburg no jogo da volta: "Ansioso para uma casa cheia"

Na tarde desta terça-feira (21), o Red Bull Salzburg empatou pelo placar de 0 a 0 com o Estrela Vermelha, válido pelos play-offs da Liga dos Campeões. O embate de volta entre as duas equipes será no dia 29 de agosto, em Salzburg.

Após o apito final, o técnico dos Touros, Marco Rose, comentou sobre a dificuldade enfrentada por sua equipe, que foi pega de surpresa pelo clube sérvio: "Foi um jogo difícil. Ambas as equipes lutaram. Minha equipe não teve um pouco de calma para decidir no jogo de hoje", disse o treinador.

Marco também mostrou-se confiante sobre a partida de volta, disse que seu time dará tudo de si para alcançar a classificação e conta com o apoio dos torcedores: "No final, um 0 a 0 saiu. Em casa vamos tentar ganhar este jogo. Estamos ansiosos para uma casa cheia no jogo de volta!", afirmou.

O próximo compromisso dos Touros será no sábado (25), contra o Altach, ao 12:00h, pelo Campeonato Austríaco. O jogo da volta ocorre na próxima quarta-feira (29), novamente às 16h.