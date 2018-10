Eintracht Frankfurt anuncia contratação do meia Filip Kostić, ex-Hamburgo

O Eintracht Frankfurt anunciou nesta segunda-feira (20), a contratação do meia Filip Kostić. O sérvio chega à equipe de Frankfurt por um empréstimo de dois anos, com opção de compra, junto ao Hamburger SV.

Em entrevista concedida ao site do clube, o diretor esportivo Bruno Hübner destacou as qualidades de seu novo contratado: "Com Filip Kostic, temos exatamente o tipo de jogador que precisamos para o nosso jogo, ele é tecnicamente habilidoso, rápido e determinado. As qualidades de Filip atrairão fãs em toda a Alemanha, e espero que ele nos ajude em breve", disse o diretor.

Com passagens por Hamburger SV e VfB Stuttgart, o meia disputou 120 jogos da Bundesliga, marcando 17 gols e sendo um dos jogadores com mais chutes ao gol na liga. Foram 18 finalizações. Pela a equipe de seu país, o sérvio atuou em 26 partidas e, mais recentemente, estava na Rússia jogando a Copa do Mundo.