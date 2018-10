Lucien Favre exalta evolução do Dortmund em virada sobre Furth: "Estamos progredindo"

Em uma partida complicada pela DFB Pokal, o Borussia Dortmund foi até o norte da Baviera e venceu o Greuther Furth de virada por 2 a 1 com gols de Witsel e Marco Reus. Ernst descontou para os donos da casa.

Após o jogo, o técnico Lucien Favre, que fez sua estreia oficial pelo Dortmund, concedeu entrevista coletiva aos jornalistas e comentou sobre o triunfo aurinegro pela primeira rodada da copa alemã."Não foi surpresa para mim, temos conquistado os resultados de forma muito dura até aqui", analisou.

Apesar da quase eliminação para uma equipe da segunda divisão, o comandante considerou que a coisa mais significativa no momento foi a evolução durante o confronto, tendo em vista os resultados da pré-temporada.

"Para mim, o mais importante é que criamos muitas situações durante o duelo. Estamos satisfeitos porque temos progredido em relação as últimas partidas", comentou.

Autor do gol já no fim, que levou a partida para a prorrogação, Witsel foi uma das principais atrações do primeiro jogo oficial dos aurinegros na temporada. Favre falou sobre a estreia do meio-campista belga e fez elogios a seu desempenho.

"Quando chegou, sua forma nos treinos era muito boa, foi o que me impressionou. Hoje foi grande individualmente e ajudou na classificação", finalizou.

O próximo desafio do Borussia Dortmund é no domingo (26), em jogo válido pela primeira rodada da Bundesliga, contra o Hoffenheim. A bola rola no Signal Iduna Park ás 13h (de Brasília).