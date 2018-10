Benfica e PAOK ficam no empate na partida de ida dos playoffs da Champions League

Benfica e PAOK ficaram no empate pelo jogo de ida dos playoffs da Uefa Champions League nesta terça-feira (21). Pizzi, de pênalti, e Warda fizeram os gols da partida, terminada em 1 a 1 no Estádio da Luz.

Os gregos tentaram chegar pela primeira vez, em chute de fora da área do brasileiro Léo Jabá. Os contra-ataques também levavam perigo aos lusos, mas o gol não saiu por parte da equipe visitante. Vieirinha também tentou cobrando falta, mas parou na barreira.

Os Encarnados abriram o placar no último lance do primeiro tempo. Grimaldo cruzou para Gedson Fernandes na grande área, mas o meia foi deslocado pelo volante Maurício. Pizzi cobrou o pênalti que inaugurou o marcador em Lisboa.

No segundo tempo, aos 20 minutos o Benfica criou uma excelente jogada. Gedson Fernandes arrancou pela esquerda, tabelou com Pizzi, invadiu a grande área e finalizou cruzado para defesa do goleiro Paschalakis.

Léo Jabá respondeu para o time visitante. Na entrada da área, o meia deu um drible curto, de futsal, se livrou de dois marcadores, entrou na grande área e arrematou cruzado, rasteiro, levando perigo ao gol de Vlachodimos.

Aos 30 minutos da etapa final, Warda explodiu a torcida do PAOK nos cantos mais remotos do mundo. Pelkas cobrou falta na área, Varela cabeceou no travessão e no rebote Warda encheu o pé de canhota e igualar o placar no Estádio da Luz.

Facundo Ferreyra e Seferovic tiveram chances de desempatar o jogo a favor dos lusos. Primeiro, o camisa 19 recebeu bolão de Grimaldo e na cara do goleiro chutou mal, facilitando a defesa. Depois, o camisa 14 completou cruzamento de Gedson Fernandes para fora, levando muito perigo.

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (29), também às 16h, no Stadio Toumbas. Para se classificar, o Benfica precisa vencer ou empatar por placares superiores a 2 a 2. Ao PAOK, o 0 a 0 basta para avançar. Em caso de repetição no resultado, prorrogação e, se necessário, pênaltis.