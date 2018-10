Lewandowski garante permanência no Bayern e desabafa sobre isolamento: "Me sentia sozinho"

Em entrevista concedida ao site alemão Bild, nesta terça-feira (21), o atacante Robert Lewandowski esclareceu todas as incertezas em relação ao seu futuro no Bayern de Munique.

O polonês comentou sobre a falta de apoio dos dirigentes do clube, que questionavam sua permanência, incitando um sentimento de solidão.



“Em abril, maio, quase todo mundo atirou em mim e não senti nenhuma proteção do clube, me sentia sozinho. Não consegui marcar em 2/3 jogos importantes e de repente todos estavam como: tiros livres em Lewy. Estavam atrás de mim, nem o chefe me defendeu", disse o jogador.



Questionado sobre a declaração de seu agente sobre sua saída de Munique, Lewandowski admitiu que considerou a saída ao conversar com Pini Zahavi.



"Isso foi acordado com Pini. Na época, não me sentia mais bem em Munique. Todos vieram juntos de uma vez. Senti que tinha passado uma temporada no Bayern e tinha crédito zero no clube. Por isso que pensei em mudar", afirmou.



Completando 30 anos de idade hoje, Robert está feliz com o ambiente do clube, pois sente que a torcida está suplicando por sua permanência.



“Agora, estou de volta ao Bayern com o meu coração. Percebi aqui em Munique como os torcedores estão atrás de mim e percebi que eles ainda me querem. Eu nunca entraria em greve ou bagunça com o clube. Não vou perder mais tempo pensando em me afastar do clube", declarou.



Pelo Bayern de Munique, Robert Lewandowski atuou em 197 partidas, anotando 155 gols e servindo 35 vezes seus companheiros. O próximo compromisso do atacante pelo Bayern será pela Bundesliga, na sexta-feira (24), contra o Hoffenheim, na Allianz Arena.