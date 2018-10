Alavés confirma contratação do atacante Calleri, ex-Las Palmas

O atacante Jonathan Calleri é o mais no reforço do Deportivo Alavés. A equipe do País Basco anunciou nesta quarta-feira (22), que o vínculo será de uma temporada, por meio de empréstimo. Os direitos do argentino pertence ao Deportivo Maldonado, clube uruguaio administrado por empresários.

Foto: Divulgação/Alavés

Revelado pelo All Boys em 2013, estreou oficialmente contra o Estudiantes de La Plata pelas oitavas de final da Copa Argentina. Na metade do ano seguinte, assinou com o Boca Juniors, onde realizou uma grande temporada, no qual, conquistou os dois torneios nacionais. Pelo Azul y Oro, disputou 61 partidas e marcou 23 gols.

Sem demora, teve os direitos comprados por um grupo de investidores e vinculado ao Deportivo Maldonado, clube que disputa a segunda divisão do futebol uruguaio. No início de 2016, foi emprestado ao São Paulo com contrato até 30 de junho, com condição da equipe paulista chegasse às finais da Libertadores. Na ocasião o Tricolor foi eliminado nas semifinais do torneio continental.

Na sequência, foi para o West Ham. Contundo, sua estrela não brilhou muito. Voltou a iluminar quando vestiu a camisa do Las Palmas -temporada 2017/18. Calleri fez 41 jogos e marcou 12 vezes.

Nesta quinta-feira (23), o jogador de 24 será apresentado pelo Albiazules. Por meio de sua rede social, o clube desejou boa sorte nesta jornada.