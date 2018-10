Com lesão confirmada, Vitolo deve desfalcar Atlético de Madrid por dois meses

No jogo do Atlético de Madrid contra o Valencia no Mestalla, na última segunda feira (20), válido pela primeira rodada da La Liga, o jogador Vitolo havia terminado a partido sentindo dores no joelho esquerdo.

Na terça feira (21), o atleta foi submetido a exames que pudessem demonstrar a gravidade da lesão, para depois o departamento médico analisar como a recuperação poderá ser feita.

Feito uma ressonância magnética, foi constatado que o meia sofreu um entorse de grau dois no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, ocasionando por uma entrada forte na segunda parcial do jogo.

Embora o clube ainda não tenha revelado o tempo de recuperação do jogador, esse tipo de lesão deve girar em torne de três a oito semanas para uma total recuperação. Tendo sofrido um golpe no tornozelo, Vitolo foi deixado de fora nos primeiros jogos do Atlético na pré-temporada.