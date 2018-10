Real Madrid empresta jovem Martin Odegaard ao Vitesse, da Holanda

Após passar um ano e meio emprestado para o clube holandês Herenveen, o jovem meia de 19 anos Martin Odegaard já está de saída novamente do Real Madrid para outro time da Holanda. Dessa vez o Vitesse será a nova casa do jogador, onde ele poderá ganhar mais experiência, para um dia, começar a ser aproveitado no elenco principal dos merengues.

Com o Real confirmando o empréstimo do jogador em uma nota oficial divulgada em suas redes sociais na terça-feira (21), o meia, de acordo com o contrato, deve ficar lá até junho de 2019. Em sua chegada ao novo time, Odegaard declarou que está satisfeito de fazer parte de um time onde existe oportunidades para jovens jogadores.

"Conheço o Vitesse como um bom time de futebol, com uma visão dominante e ofensiva do jogo. Acho que esse jeito de jogar é bom para mim. O Vitesse também mostrou que dá uma chance aos jovens jogadores. E por isso que estou feliz com a oportunidade que estão me oferecendo”, declarou o norueguês.

O jogador chegou na capital da Espanha em 2015, após ser muito disputado com time como Manchester City e Manchester United. Mas sendo pouco utilizado no elenco principal, o clube resolveu emprestar o jogador para que não perdesse ritmo de jogo e que uma certa maturidade fosse desenvolvida, pois futuramente teria planos para o atleta.