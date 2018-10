Por vaga na fase de grupos da Europa League, Olympiacos recebe Burnley

Olympiacos e Burnley se enfrentaram pelos playoffs que darão acesso a fase de grupos da Liga Europa. O jogo acontecerá em Pireu, município de Atenas e lugar onde está situado o estádio Georgios Karaiskakis, casa dos alvirrubros atenienses. A bola rolará na grama á partir das 15h, horário de Brasília.

Entre o sorteio dos vários confrontos desta fase, esse é considerado como um dos mais fortes. De grande e tradicional camisa, o Olympiacos tentará se prevalecer em casa, onde costuma ditar o ritmo á feição de sua torcida apaixonada. O Burnley pode não ter tanta tradição, mas é clube da Elite do Futebol Inglês e foi time sensação da badalada Premier League na temporada passada. Algo que o concedeu a oportunidade de poder entrar na disputa de um campeonato continental europeu depois de mais de 50 anos.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Tanto tempo longe, tanto tempo sem te ver

Donos da casa nesta quinta, fazia muito tempo que o Olympiacos não passava por essa situação. O clube vinha doutrinando há anos o Campeonato Grego e ia diretamente para a Champions League. Na temporada passada, entretanto, perdeu o título para o AEK e não foi nem vice - sendo superado também pelo PAOK. Restou a briga pela Liga Europa. Antes de chegar aos playoffs finais contra o Burnley, o time teve que de forma não habitual participar da fase prévia anterior. E foi dizimante. Com sonoros 7 a 1 no agregado frente ao Luzern da Suíça.

Contra o Burnley, será também o primeiro grande desafio do técnico Pedro Martins. Português contratado para guiar o comando do clube nessa temporada. Martins nunca treinou um dos três grandes de Portugal é visto como uma aposta.

Conseguir a classificação para a Liga Europa poderá ter peso determinante para o seu bom convívio na Grécia. Mesmo que iniciando um trabalho, esse aviso é dado pelo Olympiacos ser um clube de constantes e malucas trocas de técnicos.

Ingleses vivem dilema

Voltar a uma competição europeia depois de mais de 50 anos deixou os torcedores do Burnley orgulhosos. O time era visto como candidato a queda e foi surpreendente, sendo 7º lugar do que para muitos é a principal Liga do mundo, o Campeonato Inglês.

Entre fazer história e continuar bem na liga local, o técnico Sean Dyche vive um dilema. Com elenco curto, o treinador tem que fazer escolhas entre o time que coloca numa quinta pela Liga Europa, e o que coloca no final de semana, com pouco tempo de descanso, no forte certame nacional que enfrenta.

Não tendo vencido nas duas primeiras rodadas do Inglês e sabendo que não pode ficar muito atrás, a decisão foi dar prioridade á manuntenção em sua Liga. Com isso, o treinador vem usando um time alternativo nas provas européias. Ao menos tendo como base quando enfrentou o Basaksehir, time turco de qualidade semelhante ao Olympiacos. Como conseguiu passar da primeira prévia, existe otimismo que outra vez ocorra a obtenção de sucesso. Agora diante dos gregos.