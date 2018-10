De virada, Zenit bate Molde e dá passo importante nos playoffs da Europa League

No primeiro confronto direto na história das duas equipes, Zenit e Molde fizeram um jogo de 4 gols, bem movimentado e aberto para ambos os lados. O time de St Petersburg, time da casa, chegou para esta partida com uma vitória em casa frente ao Ural, por 4 a 1, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato da Rússia.

Os visitantes chegaram na Rússia com uma derrota sofrida frente ao Stabaek, por 3 a 1, colocando desta forma um ponto final aos sete jogos seguidos sem perder por várias competições.

Os russos confirmaram o favoritismo, mas apenas na segunda etapa, quando finalmente mostraram seu futebol. O time do Molde foi um típico "visitante indigesto" e logo mostrou seu cartão de visitas com um primeiro tempo muito bom. A rapidez de seus pontas, Hestad e Strand, foi um fator especial para que os noruegueses dessem bastante trabalho para o time local.

O Zenit, mesmo sem ter tido as melhores oportunidades na primeira etapa, obteve quase 70% de posse de bola na partida, dominando completamente o meio de campo do time da Noruega, que apostava nos contra-ataques para ganhar a partida.

E a estratégia do Molde funcionou bem por quase 1 hora de jogo. Depois de várias tentativas de infiltração pelo lado direito do campo, o Molde abriu o placar com o meia-atacante Hestad, aos 42 minutos do primeiro tempo. Desse momento em diante, o time da casa passou a adotar outra estratégia.





Já no início da segunda etapa de jogo, os russos já pressionavam bem mais os noruegueses. Tiveram 5 chances de escanteio e criaram muito perigo na área do Molde. Além dos números impressionantes de bola aérea, o Zenit acabou finalizando por 18 vezes ao gol do goleiro Linde, contra apenas 8 chutes do outro lado.

Depois de muita pressão, foi tudo por água abaixo para o time visitante, treinado por Solskjaer. Aos 11 minutos do segundo tempo, Dzyuba empatou o placar para o Zenit. Apenas nove minutos depois, aos 35, veio a virada do time da casa, que marcou com Zabolotny, que havia entrado na segunda etapa. Pra finalizar e ampliar a vantagem do time Russo, Mevlja fez o terceiro gol do Zenit.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (30), às 2 horas da tarde (horário de Brasília), na busca por uma vaga na fase de grupos da UEFA Europa League.