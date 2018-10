Mesmo com um a mais, Leipzig empata sem gols com Zorya pela Europa League

Zorya Luhansk e Leipzig se enfrentaram nesta quinta-feira (23) pela Uefa Europa League. Em jogo válido pelo último play-off do torneio, alemães e ucranianos empataram apenas por 0 a 0 na Slavutych Arena e deixaram a classificação em aberto..

A equipe de Luhansk volta a campo no próximo domingo (26), contra o Desna, em casa, ás 13h30, pela Premier League. No mesmo dia, os Touros vão até o outro lado da Alemanha visitar o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, ás 13h, na estreia de ambos os times na Bundesliga.

Os visitantes tiveram a iniciativa desde os minutos iniciais de partida na Ucrânia. Com uma equipe mais encorpada, o Leipzig viu sua situação em campo melhorar ainda mais quando o meio-campista Lednev foi expulso aos 16 minutos, por entrada forte no uruguaio Marcelo Saracchi. A expulsão deixou os Touros mais a vontade e sem sofrer qualquer tipo de ameçada dos donos da casa.

Na etapa complementar, os alemães continuaram sem tirar o pé do acelerador e seguiram em cima do Zorya. Os ucranianos se defendiam de toda a forma, com uma linha defensiva bem postada mesmo com um jogador a menos.

Mas a insistência dos saxões não foi suficiente o bastante, principalmente por ter o seu trio de ataque pouco inspirado durante os 90 minutos. Matheus Cunha, Bruma e Werner tinha dificuldades de entrar na área ucraniana. O técnico Ralph Rangnick ainda tentou outras opções ao promover as entradas de Forsberg e Poulsen, sem surtir o efeito esperado.

O resultado se manteve o mesmo até o fim, e agora Leipzig e Zorya terão de decidir a última vaga da fase de grupos da Europa League na próxima quinta-feira (30), na Red Bull Arena. A bola rola para o confronto na Alemanha ás 13h30 (de Brasília).