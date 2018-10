Sarabia marca no fim, Sevilla supera Sigma e se aproxima da fase de grupos da UEL

Partida de ida dos playoffs da Uefa Europa League, disputada no Andruv Stadion, na República Tcheca.

O Sevilla deu um passo importante para disputar a fase de grupos da Uefa Europa League nesta quinta-feira (23). Diante do Sigma, da República Tcheca, os espanhóis venceram por 1 a 0 fora de casa com gol de Pablo Sarabia.

Pouca movimentação, nenhuma grande chance de gol e menos objetividade que o comum marcou o primeiro tempo das duas equipes no Andruv Stadion. O segundo tempo foi diferente.

Logo aos nove minutos da etapa final, o goleiro Vaclík precisou fazer boa intervenção em finalização de Houska. Muriel teve a chance de responder com bola na rede, mas sem sucesso.

O gol saiu logo na sequência, aos 38 minutos do segundo tempo. Navas tocou para André Silva, que deu passe em profundidade para Pablo Sarabia finalizar no alto, na saída do goleiro Buchta, dando a vitória para os hispalenses.

A partida de volta acontece na próxima quinta-feira (30), às 16h45, no Ramón Sánchez Pizjuán. O Sevilla pode empatar que ainda sim avança à fase de grupos da competição europeia.