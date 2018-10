Borussia Dortmund lança uniforme reserva para a temporada 2018-19

O Borussia Dortmund anunciou nesta quinta-feira (23), o lançamento de seu novo uniforme reserva. Fugindo um pouco do tradicional amarelo como preponderante, o preto tomou conta da armadura das Abelhas.

A camisa titular tem a cor amarela como principal, com detalhes pretos nas mangas. Na região frontal, é colocado um elemento que remete aos batimentos cardíacos, representando o slogan The Pulse of Dortmund, elaborado pela Puma. A gola tem formato V, com os tons tradicionais do clube.

Entretanto, o novo uniforme possui a cor preta como predominante. Na parte frontal, vale destacar os detalhes áureos, junto ao escudo e à logomarca da Puma. A logo da Evonik localiza-se abaixo destes. Nas mangas, faixas amarelas tomam conta da região.