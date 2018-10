Grandes partidas e novatos estreando: a rodada de abertura da Bundesliga

Após quase dois meses de espera, a Bundesliga está de volta para a felicidade dos vários simpatizantes do futebol alemão pelo mundo. O torneio organizado pela Federação Alemã de Futebol (DFL) vai para sua quinquagésima sexta edição.

A partida de abertura acontece nesta sexta (24), com o atual campeão Bayern de Munique enfrentando o Hoffenheim na Allianz Arena, às 15h30 (de Brasília). O encerramento da rodada será no domingo (26), em um confronto entre Borussia Dortmund e RB Leipzig, no Signal Iduna Park, ás 13h (de Brasília).

Atuais hexacampeões, Bávaros estreiam contra o Hoffe visando manter hegemonia

Não é novidade para ninguém que o Bayern tem mantido uma grande diferença para o restante dos times da liga alemã. A equipe coleciona atualmente seis títulos seguidos e vai em busca de mais um. Inclusive, o Gigante da Baviera já conquistou um troféu na temporada, ao bater o Eintracht Frankfurt pela DFL Supercup. Mas para iniciar seu rumo ao caneco da liga nacional, terá pela frente o Hoffenheim em seu primeiro jogo.

O time treinado por Julian Nagelsmann, que em 2019-2020 assumirá o RB Leipzig, surpreendeu a todos na última Bundesliga, quando fez uma campanha consistente e chegou até o terceiro lugar, garantindo uma vaga na Uefa Champions League.

Apesar da expectativa, o confronto ainda tem algumas dúvidas para os dois treinadores. No time bávaro, o treinador Niko Kovac não contará com Gnabry, que tem uma lesão na coxa, enquanto o lateral esquerdo Alaba ainda não foi confirmado. Por outro lado, Nagelsmann terá um caminhão de desfalques. Demirbay e Geiger, que sofreram torções no tornozelo, se juntam a Kramaric, Hubner e Rupp na lista de jogadores indisponíveis. Já Nordtveit é o única incerteza, já que se recupera de uma contusão no ombro.

Provável XI (Bayern): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago, Ribery, Robben, Muller; Lewandowski.

Provável XI (Hoffenheim): Baumann; Kaderabek, Adams, Bikakic, Vogt, Schulz; Nordtveit, Grillitsch, Zuber e Leonardo Bittencourt; Joellinton.

Wolfsburg e Schalke 04 fazem duelo cheio de novidades

A temporada 2017-2018 é considerada bastante desnivelada quando comparamos Wolfsburg e Schalke. Os clubes viveram emoções e momentos diferentes no Campeonato Alemão. Enquanto os azuis-reais estavam em um grande momento e em segundo lugar, os lobos lutaram para não serem rebaixados, mas nos play-offs, conseguiram se manter na elite ao vencer o Holstein Kiel.

Agora, ambos os times se enfrentam e querem superar suas últimas campanhas. O Schalke se reforçou nesta janela, trazendo nomes como o lateral esquerdo Salif Sané, Mendyl, Serdar, Mark Uth e Omar Mascarell. A expectativa é de novamente uma briga com o Bayern pela Meisterschale, só que agora dificultando ainda mais a vida dos bávaros, mesmo depois de perder Goretzka, Meyer e Kehrer.

No outro lado, o Wolfsburg realizou algumas contratações pontuais em seu elenco. Os atacantes Weghorst, destaque na última temporada da Eredivisie e Daniel Ginczek, ex-Stuttgart foram duas aquisições importantes.

Os dois times não devem ter tantas baixas para a partida. O treinador Bruno Labbadia vai pro jogo com força máxima, enquanto Domenico Tedesco não poderá contar com Stambouli, que sofreu uma lesão no joelho em um treino na última semana.

A bola rola na Volkswagen Arena no próximo sábado (25), ás 10h30 (de Brasília).

Provável XI (Wolfsburg): Casteels; William, Bruma, Brooks, Gerhardt; Guilavogui, Camacho, Malli; Ntep, Weghorst, Gingzeck.

Provável XI (Schalke 04): Fahrmann; Naldo, Sané, Nastasic; Oczipka, Omar Mascarell, Bentaleb, Harit, Baba Rahman; Mark Uth, Teuchert.

Com vários jovens relacionados, Leverkusen visita o Gladbach no Borussia Park

Em mais um confronto interessante na rodada, Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach medirão forças no norte da Alemanha, ás 13h30 (de Brasília). Os donos da casa chegam empolgados para o jogo, após golearam o Hastedt por 11 a 1 na Copa da Alemanha. Já o Werkself ainda seguem sob certa desconfiança após a pré-temporada, mas tem um elenco promissor em mãos.

O Die Fohlen terá importantes baixas para o estreia. O técnico Dieter Hecking já confirmou que Stindl, Elvedi, Doucouré, Traoré, Lang e Villalba desfalcarão no primeiro jogo. Já no lado vermelho e preto, Heiko Herllich terá dor de cabeça em relação a quem ficará em baixo das metas. Isso porque os goleiros Hrardecky e Kirschbauns estão lesionados. Ozcan deve assumir a titularidade, enquanto o polonês Kucz, de apenas 19 anos, fica no banco. Bender, com um machucado no nariz, é outro que não entra em campo.

Falando em jovem, o Leverkusen poderá contar com suas promessas diante do Gladbach. Paulinho, ex-Vasco, está disponível para o jogo, assim como Havertz, Bailey e Julian Brandt.

Provável XI (M'Gladbach): Sommer; Beyer, Jantschke, Ginter, Wendt; Neuhaus, Kramer, Raffael, Hoffmann, Thorgan Hazard; Pleá.

Provável XI (Leverkusen): Ozcan; Weiser, Tah, Retsos, Wendell; Lars Bender, Kohr, Julian Brandt; Havertz, Bailey, Alario.

Em meio a incertezas, Dortmund e Leipzig se confrontam

No segundo duelo mais aguardado da rodada, aurinegros e saxões medem forças no próximo domingo (25), ás 13h (de Brasília), em jogo disputado na casa do Dortmund, o Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund e RB Leipzig não brilharam em suas atuações ainda. O primeiro teve desempenhos considerados medianos nos amistosos e por pouco não foi eliminado da Copa da Alemanha para o Greuther Furth, da segunda divisão. Já a segunda equipe, apesar dos bons números em seu início nos play-offs da Europa League, ainda não conquistou seus torcedores com suas demonstrações.

Ambos os times chegam para a atual temporada com novidades em suas comissões técnicas. No RB Leipzig, Ralf Rangnick, ex-diretor do clube, assume a função de treinador após a saída de Hasenbault. Já nas Abelhas, após a instabilidade de Peter Bosz e Peter Stoger, os dirigentes da Muralha Amarela decidiram apostar em Lucien Favre, ex-Nice.

O Dortmund se mexeu bastante na janela, contratando jogadores de grande potencial: Diallo, Delaney e Witsel. E Favre poderá contar com o trio em sua estreia na liga. O desfalque será Bruu-Larsen, com uma fratura no pé. Em compensação, os Touros também terão desfalques importantes, como Hastenlberg, com uma lesão no ligamento do joelho, e Kampl, com dor nos músculos. Para o lugar do esloveno, Ralf Rangnick terá o brasileiro Matheus Cunha a sua disposição.

Provável XI (Borussia Dortmund): Burki; Pisczeck, Diallo, Akandi, Marcel Schmelzer; Delaney, Witsel, Pulisic; Marco Reus, Sancho, Philipp.

Provável XI (RB Leipzig): Gulacsi; Klostermann, Orbn, Upamecano, Saracchi; Diego Demme, Ilsanker, Forsberg; Bruma, Poulsen, Werner.