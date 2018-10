Técnico do RB Leipzig elogia atuação apesar de empate sem gols e banca classificação na UEL

O RB Leipzig ficou no 0 a 0 contra o Zorya nesta quinta-feira (23) em confronto valido pela última fase play-off da Europa League na Slawutytsch Arena, na Ucrânia. O técnico da equipe alemã, Ralf Rangnick, mostrou-se contente com o resultado do primeiro jogo e garante bom resultado no próximo confronto.

"Eu estou muito feliz com o desempenho da equipe durante grandes períodos do jogo. Claro que nós gostaríamos de ter um gol, mas visto o que mostramos hoje, tenho certeza que podemos assegurar uma vaga na fase de grupos da UEL na segunda etapa", afirmou.

Para o meia, Konrad Laimer, chances a gol não faltaram e poderiam melhorar a situação para a equipe. Também elogiou o time adversário e seus méritos.

"Foi um jogo físico. O Zorya se lançou em cada bola perdida e atacaram tudo. Nós nos empenhamos, mas infelizmente não fomos recompensados com um gol no final do jogo. Nós tivemos chances suficientes para obter um melhor resultado. Agora temos que olhar para frente, não podemos mudar o resultado. Próxima semana, entretanto, nós precisamos assegurar nosso lugar na fase da grupos da UEL", explicou.

O zagueiro Willi Orban acredita que o passaporte para a classificação está mais fácil para o Leipzig do que para os rivais, além de ser o único objetivo agora.

"Nós lutamos por 90 minutos e criamos muitas chances boas. A única coisa que nós fizemos de errado foi não marcar. Agora o empate esta nas nossas mãos na segunda parte. Nós queremos consolidar nosso lugar na fase de grupos" ressaltou.

O RB Leipzig volta a disputar a Bundesliga neste fim de semana no domingo (26), contra o Borussia Dortmund, às 13h, no Signal Iduna Park, pela primeira rodada. A partida de volta do play-off da Europa League acontece na quinta-feira (30), às 13h30, na Red Bull Arena, em Leipzig.