Kovac destaca dificuldade do Bayern após vitória sobre Hoffenheim: "Não foi tão simples"

Na primeira partida da Bundesliga de 2018/19, o Bayern de Munique fez o dever de casa e venceu o Hoffenheim por 3 a 1. Os gols bávaros foram marcados por Lewandowski, Muller e Robben, enquanto no Kraichgauer, Szalai descontou.

Após o jogo, o técnico do Gigante da Baviera, Niko Kovac, concedeu entrevista coletiva aos jornalistas. Ao ser questionado se sua equipe teve facilidade durante os 90 minutos, o croata reconheceu que o Hoffe foi um duro adversário de se enfrentar.

"Quando eu olho para as oportunidades do Bayern hoje, eu acho que nós merecemos ganhar. Mas foi um confronto dificil", declarou.

"Foi um jogo divertido pra mim, mas não foi tão simples quanto o placar sugere", resumiu.

Desde o início dos amistosos, Kovac tem rodado bastante o elenco bávaro, a procura de novas opções para o restante da temporada. E não foi diferente neste começo da liga alemã. Na partida diante do Hoffe, o comandante optou por Mats Hummels e Arjen Robben começarem no banco e explicou a decisão.

“Hummels e Robben atuaram nos jogos da Pokal e da Supercopa da Alemanha desde o início e eu decidi girar o time um pouco mais hoje e isso vai se repetir nas próximas semanas", esclareceu.

Em um certo momento quando a bola ainda estava rolando, o francês Kingsley Coman sofreu falta dura no meio de campo. Sem conseguir apoiar o pé no chão, ele saiu carregado pelos membros da comissão médica do Bayern e aos prantos. Kovac comentou sobre a situação do atacante e demonstrou certo pessimismo.

"Ele não parece bem por enquanto e está com muita dor. Vai ter testes esta noite. Espero que não seja sério, mas estamos temendo o pior", disse o treinador.

Outro momento que chamou atenção aconteceu no segundo tempo, quando os bávaros tiveram uma penalidade a seu favor após Ribery ser derrubado na área. Na cobrança, Lewandowski parou no goleiro Baumann, mas no rebote, Robben mandou pra dentro do gol. Porém, o árbitro mandou repetir o lance, após o holandês ter invadido a área antes da finalização do camisa 9. O polonês guardou na segunda chance.

Apesar de todo o lance ter sido a favor de seu time, Niko Kovac optou por comentar rapidamente e considerou que não houve infração. "Eu não teria dado o pênalti, diferente do árbitro", finalizou.