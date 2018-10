Sevilla rescinde contrato com zagueiro argentino Pareja

Nesta sexta feira (24), o Sevilla a anuncia que o argentino Nico Pareja não faz mais parte do clube. As duas partes chegaram em um acordo

O jogador chegou no clube espanhol em 2013, na época do comando de Unai Emery e era considerado uns dos titulares absolutos. Foi um dos principais jogador na campanha campeã da UEFA em Turim contra o Benfica.

Em 2014, sua temporada começou da mesma forma extraordinária, mas por conta de uma lesão no meio do ano de 2015, Pareja perdeu muitos jogos importantes. Agora no comando de Sampaoli, o argentino conquistou sua titularidade de volta e pode demonstrar sua importância para o elenco.

Mas novamente sua boa sequência foi interrompida por mais uma lesão que o levou a se afastar por um bom tempo dos gramados. O Sevilla agradeceu por todos os serviços prestados por Pareja nesses 5 anos do jogador vestindo a camisa do clube. Foram 120 jogos e três títulos da Liga Europa conquistados.

O presidente José Castro descreveu Pareja como “um capitão que deixa em nossos títulos de história”, dizendo respeito a todos os títulos conquistados pelo jogador enquanto vestia a camisa do clube.