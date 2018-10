De volta para casa! Raúl de Tomás retorna ao Rayo Vallecano por empréstimo

Nesta sexta feira (24), o Real Madrid anuncia o empréstimo do jogador Raúl de Tomas ao Rayo Vallecano. O jogador atuou pelo mesmo na temporada passada e ajudou o time a voltar a primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Participando da pré-temporada com os merengues, de Tomas não agradou muito o técnico Julen Lopetegui ao ponto de continuar no clube e ser relacionado para as partidas com o elenco principal. Com isso, vários clubes europeus mostraram interesse no jogador.

O Sporting, de Portugal, foi o time europeu que mais mostrou interesse de ter o jogador em seu elenco, porém as negociações com o Real Madrid não avançaram. Com isso, Raúl de Tomas acabou sendo convencido de que sua permanência no futebol espanhol seria mais satisfatória.

O jovem atacante deve permanecer no Rayo até julho de 2019, que é quando o acordo entre os times termina. E poderá estrear já no próximo sábado, contra o Atlético de Madrid.