Em jogo marcado por pênaltis, Borussia Mönchengladbach vence Bayer Leverkusen na Bundesliga

O Borussia Mönchengladbach teve a estreia dos sonhos na Bundesliga. No Borussia Park, a equipe bateu o Bayer Leverkusen por 2 a 0 em um jogo bastante animado, com dois pênaltis. Os gols foram marcados por Hofmann e Fabian Johnson.

Com o resultado, os Potros conquistam seus três primeiros pontos na competição, enquanto os aspirinas amargam a pontuação zerada na tabela. Ambos os times voltam a campo pelo Campeonato Alemão no próximo sábado (1) e no mesmo horário. O Monchengladbach visita o Augsburg na SGL Arena, ás 10h30, enquanto o Leverkusen recebe o Wolfsburg na BayArena.

Gladbach desperdiça chance de sair na frente em primeiro tempo equilibrado

O jogo iniciou com ambas as equipes se estudando bastante e sem ameaçar realmente. Os potros tinham como sua melhor arma o jogo direto, buscando Raffael entre as linhas a todo instante e auxiliando os pontas. Já o Werkself apresentava um estilo mais natural, com os contragolpes em velocidade para tentar surpreender.

O Leverkusen chegou pela primeira vez com Bailey, que começou a partida de forma bastante inspirada na Borussia Park. O jamaicano fez fila na defesa do Gladbach com 7 minutos de bola rolando, mas bateu na rede pelo lado de fora. Em seguida, achou um lindo passe para Lucas Alario, que chegou atrasado na jogada.

A principal chance foi aos 16, quando Volland puxou contra-ataque e cruzou para o camisa 9, que cabeceou no travessão e a bola saiu. O lado alvinegro parecia neutralizado pelos visitantes, que mantinha o controle, sendo pouco ameaçado.

Entretanto, a história mudou aos 27, quando a defesa do Leverkusen deu bobeira e o Gladbach chegou com perigo. Strobl e Raffael fizeram boa tabela e deixaram Hofmann livre em frente ao gol, mas o meio-campista perdeu uma chance inacreditável.

Aos 32, o time de Dieter Hecking conseguiu uma oportunidade de ouro para abrir o placar. Henrichs foi afastar o cruzamento, mas o camisa 39 acabou chutando a bola em seu próprio braço na área e o árbitro marcou a infração. Na cobrança, Thorgan Hazard finalizou a meia altura e Ozcan fez grande defesa.

Mesmo após o momento de desespero, o Leverkusen voltou pra cima dos donos da casa, com uma leve superioridade. Porém, isso não foi o suficiente para abrir o placar na primeira etapa.

Leverkusen segue com erros e potros aproveitam

Se nos primeiros 45 minutos o ritmo mais nivelado entre os dois times aconteceu, a história na etapa complementar foi totalmente diferente, com um Gladbach inspirado voltando do intervalo e os aspirinas mais nervosos.

Logo aos 54, Wendell recuou para Dragovic, que perdeu o tempo de bola e derrubou Neuhaus. Dessa vez, Hazard deixou o pênalti para Jonas Hofmann cobrar. O camisa 23 bateu com categoria e marcou o primeiro do jogo. Só que não parou por aí. Quatro minutos depois, aos 58, Raffael fez grande jogada e tabelou na área com Johnson, que só escorou para dentro das redes fazendo 2 a 0.

A equipe de Heiko Herllich parecia ter sentido os dois gols repentinos e começou a dar ainda mais espaços. O placar só não acabou sendo mais elástico naquele momento pois Ozcan salvou a pele dos aspirinas e também contou com a falta de pontaria dos potros.

Aos 76, Bailey quase descontou para o Leverkusen. O atacante recebeu na área, limpou o defensor e finalizou colocado por cima do gol. Ótima oportunidade desperdiçada pelos visitantes. Com o jogo chegando ao fim, Herllich promoveu a entrada de Weiser e Bellarabi, deixando o time ainda mais ofensivo. No outro lado, o francês Pleá, fazendo sua estreia oficial, entrou no lugar de Raffael.

Apesar da tentativa de ir pra cima dos potros, os visitantes acabaram por não conseguir ameaçar os adversários, que se fecharam de forma eficiente. Final de partida e estreia com vitória do Gladbach.