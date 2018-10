Schalke 04 é derrotado pelo Wolfsburg em partida cheia de polêmicas

O Schalke 04 não começou o campeonato da maneira esperada. O time foi derrotado pelo Wolfsburg, neste sábado (25), por 2 a 1, na Volkswagen Arena pela 1ª rodada da Bundesliga. O jogo teve a atuação do VAR em decisões que dividiram opiniões.

A partida começou morna, com o time da casa tentando obter chances de furar a zaga dos azuis reais, sem sucesso. Se o Wolfsburg teve poucas tentativas, o Schalke obteve menos ainda. Foi somente a partir dos 15 minutos que o jogo seguiu seu rumo, quando os mineradores chegaram à área adversária em uma jogada pela direita que acabou como escanteio. Na metade da primeira etapa, o Wolfsburg melhorou e conseguiu levar perigo ao goleiro Fahrmann.

Aos 33 minutos, a bola parada deu ao time verde a vantagem no placar. Brooks subiu e enfiou nas redes do rival, deixando o placar de 1 a 0. No final do jogo, o time da casa se impôs, mas sem novas tentativas.

Na segunda etapa, os lobos dominou e impôs novamente o ritmo de jogo, já o Schalke mal pressionou e ameaçou a defesa e o goleiro Casteels. Na metade do jogo, Nastasic comete uma falta dura, recebeu o amarelo, mas o juiz determinou, com a ajuda do VAR, que o lance foi mais duro, alternando para o vermelho, o que deixou o time visitante com um a menos.

Outro lance polêmico chamou a atenção. Durante uma confusão entre Burgstaller e Weghorst, o atacante dos azuis empurrou o rival, fazendo com que Weghorst revidasse com uma cabeçada. O árbitro, no mesmo momento, mostrou o vermelho ao jogador dos donos da casa, mas logo depois, checou o VAR e alterou o vermelho para amarelo, gerando confusão e revolta.

Mesmo com a desvantagem, o Schalke foi para cima e pressionou. Durante uma confusão na área, os azuis conseguiram um pênalti. Cobrado por Bentaleb, o argelino empatou o jogo, deixando tudo igual. No final do jogo, os azuis pressionaram, mas isso não impediu a derrota. Em bela jogada de contra-ataque, Ginczek marcou o segundo, deixando o placar em 2 a 1. Com esse resultado, o Wolfsburg marcou seus primeiros três pontos; já o Schalke 04, nenhum.

O time dos mineradores alemães recebe no próximo domingo (02), pela 2ª rodada da Bundesliga o Hertha Berlim, na Veltins Arena, às 13h. Já os lobos vão até a Leverkusen Arena enfrentar o Bayer Leverkusen, no sábado (01), às 10h30.