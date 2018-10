Após revés, Domenico Tedesco exalta jogadores do Schalke: "Lutaram de forma brilhante"

Neste sábado (25), começou a temporada 2018/19 da Bundesliga. Diante de 26.621 torcedores, o Schalke 04 encarou o Wolfsburg, pelo 256º jogo do torneio nacional, disputado na Volkswagen Arena, e foi derrotado por 2 a 1. O time dos mineradores nunca derrotaram os Logos depois de sofrerem o primeiro gol: ao todo são três empates e perdeu oito.

O confronto foi marcado por cartões, com o auxílio do árbitro de vídeo. O zagueiro Nastasic cometeu uma entrada dura em Patrick Ittrich. A arbitragem tinha dado cartão amarelo, contudo, após rápida consulta ao VAR, expulsou o atleta com o vermelho.

O treinador Domenico Tedesco lamentou o ocorrido. Comentou que a equipe do Vale do Ruhr teve que mudar sua forma de jogo e valorizou o empenho dos seus comandados.

"Jogamos bem nos primeiros 15 minutos e Suat Serdar poderia ter feito o 1 a 0 para nós, no entanto, após esta jogada o Wolfsburg dominou o restante da primeira etapa. Nós mudamos para um 4-2-3-1 para o segundo tempo e depois tivemos que trocá-lo novamente depois que Matija Nastasic foi expulso. Logo, defendemos muito mais da frente, ganhando a bola de volta muito mais. Os rapazes lutaram de forma brilhante, acreditaram em si mesmos e acabaram sendo recompensados ​​com o empate. Mas ainda perdemos o jogo, que é uma grande decepção. A primeira metade não foi boa o suficiente, a segunda foi consideravelmente melhor", expressou.

O comandante dos Azuis Reais ainda questionou algumas decisões do juiz. No entanto, não o culpou pelo revés deste final de semana.

"Era totalmente aceitável que o árbitro reconectasse sua decisão de expulsar Wout Weghorst. Mesmo que tenha sido a decisão errada, ainda temos que aceitar isso. Nós todos cometemos erros em nossas vidas. É mais importante para mim que todos se comuniquem de maneira justa uns com os outros. Eu sempre quero que todos os envolvidos no jogo façam isso. É claro que as emoções fazem parte do jogo, mas acho que a maneira como as pessoas se tratam é importante. Por isso não estou nomeando explicitamente o Wolfsburg, e não quero mais falar sobre esse assunto. Finalmente, também acho importante que não tenhamos a culpa do árbitro pela derrota", concluiu.

O Schalke 04 recebe o Hertha Berlim, no próximo domingo (2), pela segunda rodada do Campeonato Alemão, na Veltins Arena, às 13h (de Brasília).