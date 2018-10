Resultado Real Valladolid 0 x 1 Barcelona pela La Liga 2018

Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Estádio José Zorrilla, em Valladolid

INCIDENCIAS : Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Estádio José Zorrilla, em Valladolid

Ficamos por aqui com nossa transmissão. Muito obrigada por escolher a VAVEL e ficar conosco acompanhando o duelo entre Real Valladolid e Barcelona! Uma ótima noite e até a próxima transmissão!

FIM DE JOGO!

92' VAR! Calero parte para o ataque, cruza na pequena área, Keko se antecipa da marcação e cabeceia para o fundo do gol. Ricardo De Burgos Bengoetxea tinha valiado o gol, porém, o árbitro de vídeo aparece e confirma o impedimento do atacante

SUBSTITUIÇÃO DO BARCELONA: entra Munir e sai Suárez

90' Três minutos de acréscimo

89' Masip! Malcom parte em velocidade, entra sozinho na grande área e finaliza cruzado. O goleiro consegue fazer boa defesa

SUBSTITUIÇÃO DO VALLADOLID: entra Verde e sai Villa

SUBSTITUIÇÃO DO BARCELONA: entra Malcom e sai Philippe Coutinho

82' GOL ANULADO! Messi alça a bola para Suárez . Adiantado, o camisa 9 chuta na saída do goleiro, mas a arbitragem da gol inválido

76' QUASE! Cop coloca a bola na cabeça de Keko. Livre da marcação, o atacante cabeceia no meio do gol e Ter Stegen fica com a bola

SUBSTITUIÇÃO DO BARCELONA: entra Vidal e sai Dembélé

74' Plano cruza rasteiro na pequena área e Umtiti coloca para escanteio

73' Villa cruza para Cop, Alba chega no momento exato e cabeceia para longe

SUBSTITUIÇÃO DO VALLADOLID: entra Duje Cop e sai Ünal

69' Plano recebe, tenta finalizar fora da grande área, mas a bola passa bem longe do gol de Ter Stegen

66' Ao seu estilo, Barcelona vai tocando a bola até achar espaço

SUBSTITUIÇÃO DO VALLADOLID: entra Keko e sai Borja Fernández

Cartão Amarelo para Piqué

57' Suárez inverte a jogada para Sergi Roberto. O lateral ajeita com a cabeça para Dembélé. O francês pega de primeira e bate chamado

GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!

51' Suárez recebe na linha de fundo. O atacante tenta driblar Alcaraz, mas o camisa 14 fica com a bola, o uruguaio deixa a perna, o meia se livra da marcação. O espanhol tenta cruzar, porém, Suárez chega acertando o peito do adversário e o bandeirinha marca falta

50' O jogador deu uma entrada por trás em Busquets

Cartão Amarelo para Ünal

Começa o segundo!

No confronto desta tarde, o zagueiro Gerard Piqué completa 300 jogos pelo Campeonato Espanhol!

Fim do primeiro tempo!

43' Na cobrança, Messi manda a bola por cima do gol de Masip

42' Umtiti lança para Messi, Ünal deixa o braço e o zagueiro fica no chão. O capitão do Barcelona prossegue a jogada, tenta sair da marcação e acaba sofrendo falta próxima a área

37' O gramado do Estádio José Zorrilla está cheio de buracos. A grama foi trocada há três dias

34' SENSACIONAL! De fora da área,Coutinho chuta colocado no canto esquerdo, Masip se estica todo e consegue mandar para escanteio

30' Na cobrança, Ünal empurra Piqué e cabeceia para baixo, Ter Stegen defende, porém, o juiz Ricardo De Burgos Bengoetxea já havia marcado falta em cima do zagueiro

29' Ünal tabela com Villa. O meia tenta devolver, mas Piqué aparece e manda para escanteio

21' Coutinho toca para Alba, o lateral cruza rasteiro para Dembélé. O francês chuta no cantinho direito, bola passa ao lado da trave e vai para fora. Masip só acompanha

16' Impedimento! Messi coloca Alba de cara para o gol, o lateral tenta cobrir o goleiro, mas Masip reage rápido e faz bela defesa.

13' Em contra-ataque Ünal toca para Nacho, o lateral cruza, a bola fica sozinha na área e sobra com Villa. O atacante finaliza de longe e o goleiro Culé fica com a bola sem dificuldade

11' Alba cruza forte para a grande área, Masip tenta pegar a bola, porém, a arbitragem avisa que é escanteio para o Barça

7' UUUHHH! Dentro da área, Ünal manda uma bomba, Ter Stegen espalma para escanteio com uma das mãos

6' Villa recebe pelo lado direito, tira de Alba e finaliza rasteiro. Ter Stegen fica com a bola

4' Dembélé chega a linha de fundo, corta a zaga, tentou finalizar, mais a bola sai forte e vai para fora

Bola rolando no Estádio José Zorrilla!

Um minuto de silêncio

Jogadores em campo!

Times escalados:

Não saia daí, torcedor. Instantes antes do jogo Real Valladolid x Barcelona ao vivo começar, nós voltamos com todos os detalhes dessa decisão da primeira rodada do Campeonato Espanhol. Fique conosco!

O técnico do Barça, Ernesto Valverde, destacou que o duelo deste sábado será difícil. No entanto, afirmou que é importante conseguir os três pontos para o decorrer da competição.

"O início de temporada tem o mesmo peso do fim em termos de pontuação, portanto, o ideal é a gente começar a buscar pontos complicados desde cedo e todos sabemos que é mais difícil ganhar como visitante. O jogo deste sábado é importante para seguirmos com um bom desempenho e conquistarmos pontos longe dos nossos torcedores", frisou.

Real Valladolid x Barcelona ao vivo

Todavia, o Valladolid conta um reforço importante que conhece bem o rival deste sábado: o goleiro Jordi Masip. O ex-defensor dos Blaugrana enfatizou a superioridade do adversário, porém, os donos da casa entram para ganhar.

Foto:Divulgação/Valladolid

"Vamos para a vitória e se conseguirmos um ponto, então vamos dar para sempre. O Barça tem sempre a obrigação de vencer em todos os campos . Teremos que tentar evitar suas combinações internas", comentou.

O último encontro aconteceu há quatro anos. Em luta contra o rebaixamento, o time Lilás venceu por 1 a 0 os Culés pela na temporada 2013/14.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram 84 vezes no torneio nacional. Os catalães levam vantagem: venceram 54 vezes, contra 14 do Valladolid e 16 empates.

Do outro lado, o Valladolid chega a primeira divisão da La Liga. Pela primeira rodada, acabou empatando em 0 a 0 com o Girona. Com o resultado, ocupa a sétima posição da tabela.

Pela primeira rodada, o atual campeão espanhol começou a temporada 2018/19, com pé direito. Em seus domínios, venceu o Alavés por 3 a 0.

Real Valladolid x Barcelona ao vivo se enfrentam neste sábado (25), no Estádio José Zorrilla , às 17h15 (de Brasília), pela La Liga. É a segunda rodada do Campeonato Espanhol!