VAR é determinante, Barcelona vence Real Valladolid e segue 100% em La Liga

INCIDENCIAS : Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, La Liga, disputada no estádio José Zorrilla, em Valladolid.

Diante de empecilhos com o gramado e com a forte marcação do Real Valladolid, o Barcelona sofreu para conquistar uma simples vitória no estádio José Zorrilla pela segunda rodada de La Liga. Apesar de uma partida fraca tecnicamente, Ousmane Dembélé fez o gol da vitória culé por 1 a 0.

Dembélé criou a primeira grande chance, mas finalizou para fora após causar um salseiro na zaga adversária com vários dribles. Os donos da casa responderam. Plano lançou Ünal em profundidade, dentro da área, que finalizou forte e no alto, mas parou em grande defesa do alemão Ter Stegen.

Tocando a bola e lutando contra o péssimo gramado, os azulgranas buscavam espaços na zaga do Valladolid. Após troca de passes envolvente, Messi colocou Dembélé em ótimas condições, mas o ponta chutou forte, nem para o gol e nem para Luis Suarez, que apareceu livre na área. Coutinho também tentou em arremate de fora da área, porém não passou por Masip.

Aos 11 minutos da etapa final, o Barcelona conseguiu abrir o marcador no Zorrilla. Luis Suarez cruzou, Sergi Roberto foi até o fundo, ajeitou para trás e Dembélé apareceu sozinho finalizando rasteiro e marcando o gol.

Keko teve tudo para empatar o jogo. Duje Cop passou com facilidade por Piqué, ajeitou, clareou e cruzou na medida para o camisa 24, que, sozinho e com espaço, desviou de ombro, facilitando a intervenção de Ter Stegen.

Malcom, que entrou na reta final do jogo, teve uma grande chance de ampliar. Sergi Roberto lançou, Vidal tocou de cabeça e o atacante saiu na cara do goleiro, mas Masip defendeu chute cruzado do brasileiro e garantiu o placar final. O time de Valladolid ainda teve um gol anulado no último lance.

Com a vitória, o time catalão segue com 100% de aproveitamento e na liderança do campeonato. O time da casa tem um ponto e ocupa a décima quinta (15ª) posição na La Liga.

O Real Valladolid volta a campo na abertura da terceira rodada, na próxima sexta-feira (31), às 15h, quando visita o Getafe. Já o Barcelona terá pela frente o Huesca, no domingo (2), às 13h30 no Camp Nou.