Com gol de Griezmann, Atlético de Madrid bate Rayo Vallecano e chega à primeira vitória na La Liga

Na tarde desse sábado, o Atlético de Madrid conquistou sua primeira vitória na LaLiga da temporada sobre o Rayo Vallecano, por 1 a 0, no estádio Wanda Metropolitano. O único gol do jogo foi marcado pelo astro do time, Antoine Griezmann, já na etapa final.

Os visitantes começaram assustando, chegando com perigo logo aos três minutos. Em um lance pela esquerda, Alex Moreno cruzou para Adrián Embarba acertar uma boa cabeçada, que acabou passando ao lado da meta.

Thomas Lemar fez uma boa jogada individual, aos 36, e arriscou um chute rasteiro na entrada da área, que foi espalmado por Alberto Garcia. No rebote, Angel Correa também tentou deixar o dele, mas a arbitragem já havia marcado impedimento.

Mesmo jogando em casa e chegando a ter 68% da posse de bola, o Atlético encontrou dificuldades para finalizar. No total, foram apenas quatro chutes dos Colchoneros contra cinco dos Franjirrojos, mas apenas uma tentativa acertou o gol durante toda a primeira etapa, pelo lado dos mandantes.

No início do segundo tempo, Saul arriscou da entrada da meia lua, mas a bola passou sem levar perigo à meta do Rayo. Pouco depois, Lucas Hernandez finalizou forte no lado esquerdo, mas também mandou para fora.

Os Rojiblancos cresceram em campo, impondo um ritmo acelerado, buscando abrir o placar. A equipe dos Vallecanos recuou, esperando por algum erro defensivo para criar um contra-ataque e matar o confronto.

A estratégia do técnico Diego Simeone prevaleceu e, aos 17 minutos, Griezmann abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Savic subiu e, de cabeça, ajeitou para o atacante francês chutar e balançar a rede, sem chances de defesa.

Em desvantagem no placar, os visitantes adiantaram sua marcação, e tentaram pressionar no setor ofensivo, porém, eles não conseguiram superar a zaga experiente do adversário, que conseguia, com facilidade, afastar o perigo. Na última tentativa do jogo, Embarba cobrou uma falta com precisão, por cima da barreira, mas Jan Oblak apareceu bem e fez a defesa.

Com o resultado, os Colchoneros chegam a quatro pontos, subindo provisoriamente para a segunda colocação, empatados com o líder Real Sociedad. Os Matagigantes ainda não pontuaram na competição e continuam amargando a lanterna.

As equipes voltam a campo no próximo sábado (01), para mais uma rodada do Campeonato Espanhol. O Atlético visita o Celta de Vigo, no estádio Balaídos, às 11h15 (Horário de Brasília). Mais tarde, às 13h30, o Rayo Vallecano recebe o Atlético Bilbao, no estádio de Vallecas.