Trio de ataque brilha e Paris Saint-Germain vence Angers pela Ligue 1

INCIDENCIAS : Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Francês, Ligue 1, disputada no Parc des Princes, em Paris.

Com show do trio de ataque, o Paris Saint-Germain manteve 100% de aproveitamento na Ligue 1, Campeonato Francês, neste sábado (25). Diante do Angers, em Paris, Cavani, Mbappé e Neymar fizeram os gols da vitória por 3 a 1. Mangani descontou, de pênalti, para os visitantes.

No início do jogo, Edinson Cavani balançou o barbante e inaugurou o marcador. Depois do perde e ganha no meio-campo, Kehrer lançou Neymar, o craque cruzou e o centroavante uruguaio entrou livre empurrando para o fundo do gol.

A torcida parisiense teve pouco tempo para comemorar. Manceau cruzou rasteiro e o atacante Adelaïde foi atingido por baixo pelo zagueiro Kimpembe na grande área. O pênalti foi marcado e o meia Mangani bateu forte, no meio do gol, para empatar a partida.

Na etapa final, Mbappé tratou de recolocar os donos da casa na frente do placar novamente. Dí Maria cruzou na segunda trave para Mbappé e o camisa 7 finalizou de primeira, sem deixar a bola cair, para colocar o PSG em vantagem outra vez.

O encarregado de fechar o placar no Parc des Princes foi o brasileiro Neymar. Rabiot tocou em profundidade para Mbappé em excelente condição, mas o atacante rolou para o camisa 10, que teve o trabalho de apenas empurrar ao gol vazio.

Com a vitória, o time parisiense garante 100% de aproveitamento e a liderança isolada, de forma temporária, do campeonato. Os visitantes amargam o décimo nono (19º) lugar com três derrotas em três jogos.

No próximo sábado (1º), o Paris Saint-Germain visita o Nîmes, às 12h. Já o Angers terá missão mais complicada. Também no sábado (1º), às 15h, recebem o LOSC. Ambos os jogos são válidos pela quarta (4ª) rodada da Ligue 1.