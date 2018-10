Allegri comemora vitória da Juventus e fala sobre CR7: "Está se adaptando bem"

Em jogo válido pela segunda rodada da Serie A, a Juventus bateu a Lazio por 2 a 0 e conquistou mais uma vitória no campeonato. Os gols foram marcados por Pjanic e Mandzukic.

Após a partida, o técnico da Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, foi a zona de imprensa conceder entrevista coletiva aos jornalistas e falou sobre o triunfo. Ele indicou uma afobação de sua equipe no começo do confronto.

“Foi uma encontro diferente para o Chievo, mas estivemos um pouco apressados no início. Hoje, nosso adversário foi se entusiasmar com o entusiasmo do estádio pelo primeiro jogo de Cristiano Ronaldo no Estádio e nós deveríamos ter tido mais paciência​”, afirmou.

Ao ser questionado sobre a atuação da Juventus, Allegri foi breve em sua resposta e se mostrou satisfeito com o que viu, principalmente por ter sido contra um dos fortes adversários da liga.

"Estou feliz com o desempenho, foi o nosso primeiro confronto com um dos outros grandes clubes e tudo correu bem"

“Às vezes adormecemos, em outras ficamos frenéticos, enquanto precisamos de mais equilíbrio. Os espaços se abriram depois de um tempo e nós deveríamos ter acelerado quando os adversários estavam mais cansados", resumiu.

O treinador optou por poupar algumas de suas principais peças, como Dybala, Douglas Costa e Juan Cuadrado. Diferente dos outros dois, o brasileiro chegou a entrar na etapa complementar, substituindo Fede Bernardeschi. Allegri foi bastante questionado por não ter colocado o trio em campo, mas explicou a situação.

“Dybala conecta as linhas, Bernardeschi pode fazer isso também, mas os que estavam na Copa do Mundo chegaram depois ​​ao treinamento de pré-temporada e nem todos estão em seus melhores níveis de condicionamento. Mandzukic e Matuidi são casos diferentes dos outros", esclareceu.

“O importante agora é que eu escolha um XI inicial com técnica, equilíbrio e fisicalidade. Isso não significa que os que estão no banco são inúteis, mas eu não posso jogar com mais de 11”, finalizou.

Além da entrada de Douglas Costa, o comandante também promoveu as entradas de Bentacur e Can no meio-campo. Com um calendário cheio, ele falou o porque dessas mudanças.

"É um jogo por semana nas três primeiras rodadas, mas a partir de 15 de setembro haverá jogos da Liga dos Campeões no meio da semana também e, naturalmente, precisaremos de todos. O importante é que aqueles que saem do banco contribuam da maneira certa".

“Mais uma vez, as substituições foram muito importantes com Douglas Costa, Emre Can e Rodrigo Bentancur fazendo um impacto fora do banco. Eu tenho um elenco muito forte e tenho que avaliar todo mundo. Precisávamos dessas características no meio-campo hoje", relatou.

Além de ter sido a primeira partida como mandante da Juventus na liga, o confronto também marcou as boas vindas da torcida bianconeri a Cristiano Ronaldo, que estreou nos gramados de Turim. O atacante segue sem marcar oficialmente, mas de acordo com Allegri, seu atual desempenho tem sido bom.

“O futebol italiano é completamente diferente da Espanha, Ronaldo entende isso e está se adaptando muito bem. Ele é um cara muito humilde e estou muito satisfeito com o impacto que ele fez até agora", concluiu.