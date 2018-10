Guardiola desabafa após empate do City contra Wolverhampton: "Não fomos bem defensivamente"

Depois de ter ficado com saudades do VAR na Premier League, o espanhol Pep Guardiola não aceitou dividir os pontos. Neste sábado (25), o Manchester City visitou o Wolverhamptom, onde não conseguiram manter os 100% na temporada. Na coletiva de imprensa, o técnico do City destacou a dificuldade de jogar contra os Wolves como visitante.

"Sabemos a dificuldade de jogar contra os Wolves aqui, mas a reação do time foi boa. É sempre muito complicado jogar aqui, nós criamos diversas chances, é o que eu vejo de positivo" disse o treinador.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

Sabendo das críticas que viriam, Guardiola tentou blindar seu time. Com atuações fracas de seus principais jogadores, o time não conseguiu apresentar o excelente futebol que vimos na temporada passada.

"Nós sempre jogamos no mesmo nível que nossos adversários, e vão falar que, se não vencemos esses times, não venceremos mais fortes. Tentamos mas perdemos muitas chances. Temos de melhorar, hoje não fomos bem defensivamente como sempre vamos" , afirmou o espanhol.

Momento em que Laporte sobe mais que a zaga e empata o jogo para os Cityzens (Foto: divulgação/Manchester City)

O confronto ficou marcados pelo erro do árbitro Martin Atinkson, onde ele não viu um gol irregular marcado pelo francês Boly, quem abriu o placar no segundo tempo.

"Vai ser muito difícil. Quem vier jogar aqui encontrará uma equipe muito bem postada. Outros irão perder pontos aqui. Sobre o árbitro, ele não consegue ver tudo. Foi um gol validado, irregularmente, que conseguimos correr atrás e empatar", finalizou o técnico.