Após derrota para Arsenal, Pellegrini aponta ponto positivo e infelicidade do gol contra de Diop

O jogo de hoje marcou o sétimo seguido em que o West Ham não bate seu rival local, o Arsenal. Em um comparação maior, os Hammers conseguiram apenas 1 vitória contra os Gunners desde 2007. O Arsenal é uma histórica pedra no sapato do time do leste de Londres. A partida de hoje poderia ser diferente, já que o West Ham ainda conseguiu sair na frente, perdendo de virada.

Manuel Pellegrini, treinador do West Ham, comentou a respeito da partida e afirmou que, apesar da derrota, ainda conseguiu sair "satisfeito" do Emirates Stadium:"Precisamos de pontos, claro, mas em todos os jogos melhoramos um pouco mais. Estou muito feliz porque jogamos da maneira correta. Não (estou feliz) com o resultado, mas com o desempenho da equipe; é o que eu queria dos jogadores".

Perguntado sobre o gol contra (marcado pelo zagueiro Diop), que foi o da virada dos Gunners, Pellegrini respondeu:"O Arsenal venceu por 3-1, mas se você analisar o jogo, nós tivemos muitas oportunidades de marcar um gol antes. [...] Fomos muito azarados com o gol contra que colocou o Arsenal no topo, e o último gol foi no último minuto quando estamos tentando voltar à partida".

Com a derrota, o West Ham se mantem na lanterna da Premier League, sem nenhum ponto em três partidas. Dependendo do resultado do Fulham, que ainda joga na rodada, os Hammers podem subir uma posição.

