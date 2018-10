Após triunfo, Hecking destaca coletivo do Borussia Mönchengladbach: "Fantástico"

O Borussia Mönchengladbach começou a temporada 2018-19 da Bundesliga, com pé direito. Jogando no Borussia-Park, os Potros venceram o Bayer Leverkusen pelo placar de 2 a 0, na tarde deste sábado (25).

Após o apito final, o técnico do Gladbach, Dieter Hecking, comentou sobre o setor defensivo, que teve ao longo da partida auxílio dos pontas e meio-campistas.

"Deixamos o Leverkusen ter a bola nos primeiros 25 minutos. Os nossos quatro jogadores de defesa jogaram juntos pela primeira vez na Bundesliga, o que significou que os nossos pontas tiveram que trabalhar muito na defesa, e os meias também", frisou.

O treinador também destacou o poder coletivo da equipe, que tomou conta da posse bola ao longo da segunda etapa. Ao todo, teve 52% de domínio, com 85% da precisão dos passes.

"Queríamos que a equipe atacasse com mais intensidade no segundo tempo e batesse o Leverkusen mais cedo.Eles fizeram isso excepcionalmente. Recuperamos muito bem a bola, e tomamos conta dela rapidamente. É fantástico que a equipe tenha posto em prática as coisas em que estivemos trabalhando recentemente", afirmou.

O Borussia Mönchengladbach volta a campo no próximo sábado (1º), quando enfrenta o Augsburg, às 10h30, na SGL Arena. O embate será válido pela segunda rodada da Bundesliga.