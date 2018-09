Witsel marca golaço e Borussia Dortmund vence RB Leipzig de virada na Bundesliga

Que estreia. Em partida válida pela primeira rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebeu o RB Leipzig no Signal Iduna Park. Os auri-negros venceram de virada por 4 a 1, com gols de Dahoud, Reus, Witsel e Sabitzer, contra. Augustin descontou para os Touros.

O Dortmund volta a campo na próxima sexta-feira (31), diante do Hannover, ás 15h30, na HDL Arena. Já o Leipzig terá um desafio um dia antes, quinta-feira (30), contra o Zorya Luhansk, pela Uefa Europa League. A bola rola as 13h30 na Red Bull Arena.

Primeiro tempo é marcado por virada e muitos gols

O placar foi aberto com um gol relâmpago. Com apenas 30 segundos, Poulsen desviou bola lançada por Demme e ela sobrou em condições boas para o francês Augustin marcar o primeiro tento do Leipzig na Bundesliga.

Apostando na velocidade seus pontas, os Touros contra-atacavam com muita facilidade em frente a uma defesa aurinegra perdida. Mas nem tudo estava tranquilo. Aos 20, os donos da casa fizeram boa trama no lado esquerdo, Schmelzer cruzou e Dahoud apareceu no meio da área empatando a partida. Na sequência, o Dortmund quase levou mais um, mas Burki foi quem impediu que o Augustin marcasse de novo.

Com o gol sofrido, o Leipzig se fechou mais e viu que o adversário se animou com o jogo. Quando o relógio já batia a casa dos 40 minutos, Pulisic foi derrubado na ponta esquerda, próximo a área do goleiro Gulacsi. Reus foi pra cobrança, bateu forte, Sabitzer cabeceou pra trás e jogou contra a própria meta. Virada no Signal Iduna Park.

Só que não por aí. Já perto do intervalo, o Dortmund conseguiu uma sequência de escanteios a seu favor. Homem da bola parada, Reus foi novamente cobrar o tiro de canto e cruzou na cabeça de Dahoud, que mandou uma bomba em direção ao gol. A bola foi no travessão e voltou livre para Witsel, que em um chute acrobático, fez o terceiro e encerrou o primeiro tempo.

Partida fica morna e Reus decreta goleada

O Leipzig voltou com novidade para a etapa complementar. O técnico Ralf Rangnick promoveu a entrada de seu principal goleador: Timo Werner. O jovem atacante substituiu Marcel Sabitzer, autor do gol contra. Aos 50, eles quase empataram, mas Burki salvou a pele do time auri-negro. Klostermann pegou de primeira e obrigou o goleiro suíço a realizar ótima defesa novamente.

A partida foi se tornando mais cadenciada e truncada até metade da segunda etapa. No lado das Abelhas, Lucien Favre fez mudanças em sua equipe, com as entradas de Wolf e Sancho nos lugares de Pulisic e Philipp. Já Rangnick colocou o brasileiro Matheus Cunha, em alta nos últimos jogos, no lugar de Augustin.

E quando tudo já parecia se caminhar para um segundo tempo sem gols, os donos da casa marcaram no apagar das luzes. Dahoud roubou a bola de Demme no círculo central, tocou para Sancho, que deixou Reus na boa para marcar o quarto e decretar a goleada do Borussia em casa.