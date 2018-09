DFB define confrontos da segunda fase da Copa da Alemanha em sorteio

Após uma semana de diversos jogos, a Federação Alemã de Futebol sorteou neste domingo (26), os confrontos da segunda rodada da Copa da Alemanha.

(Reprodução/DFB-Pokal)

O todo poderoso Bayern de Munique, detentor do último título da DFB-Pokal, enfrentará o SV Rödinghausen, da quarta divisão alemã. Em entrevista ao canal de televisão alemão ARD, o técnico do SV Rödinghausen, Enrico Maaßen, falou sobre o sentimento de enfrentar uma equipe do tamanho do Bayern: "Inacreditável, estamos muito felizes e conseguimos o melhor possível", afirmou.

O Schalke 04 enfrenta uma equipe rebaixada na última temporada da Bundesliga, o Colônia. Já o Borussia Dortmund, seu rival, luta contra o Union Berlin, também da segunda divisão.

Protagonizando o Derby da segunda fase, o Borussia Mönchengladbach encontra o Bayer Leverkusen. O RB Leipzig enfrenta o TSG Hoffenheim. Ainda nos confrontos entre equipes da Bundesliga, o Hannover 96 pega o Wolfsburg, e o Augsburg pega o Mainz 05.

O SSV Ulm 1846, da quarta divisão, recebe o Fortuna Dusseldorf, recém promovido para a Bundesliga. A única equipe da quinta divisão nessa segunda fase da Copa da Alemanha é o BSG Chemie Leipzig, que jogará contra o SC Paderborn, da segunda divisão.

As partidas da segunda rodada da DFB-Pokal acontecerão nos dias 30 e 31 de outubro. Serão oito jogos disputados em dois dias, sendo quatro em cada dia.