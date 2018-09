Marcelino admite superioridade do Espanyol em derrota do Valencia: "Vitória foi justa"

Na tarde deste domingo (26), o Valencia teve um compromisso fora de casa contra o Espanyol em Barcelona no RCDE Stadium, para a segunda rodada da La Liga.

Após o jogo, o treinador Marcelino García concedeu uma entrevista onde pode explicar algumas ocorrências que fizeram o Valencia perder o controle da partida. Com a justificativa de que fizeram um bom primeiro tempo, o técnico viu que em um momento de descontrole no segundo tempo, fez com que seu time de desestabilizasse e através disse, deu chances para o adversário matar a partida.

"Jogamos um bom primeiro tempo, em que tivemos controle e chances, e gerou uma sensação de perigo. A segunda metade começou com uma clara oportunidade de sairmos na frente, mas logo em seguida, aconteceu o lance da bola de mão junto com a falta e o gol", declarou o comandante.

O técnico ainda afirmou que o time ficou totalmente perdido dentro de campo com as ações ofensivas do mandante. Ainda declara que a superioridade na partida foi merecida.

“Essas ações nos fizeram perder o foco e, mais tarde, em uma ação evitável, marcaram o segundo gol. O Espanyol foi superior, a vitória foi justa e parabenizo a equipe por isso", finalizou Marcelinho.

O Valencia agora tem um compromisso contra o Levante em casa, no estádio Ciutat de Valencia no domingo (02), as 7h (horário de Brasília).