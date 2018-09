Sevilla e Villarreal empatam sem gols em jogo morno pela La Liga

Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, La Liga, disputada no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

INCIDENCIAS : Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, La Liga, disputada no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

Sevilla e Villarreal se enfretaram neste domingo (26) pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, La Liga, no Ramón Sánchez Pizjuán. Sendo uma das partidas mais esperadas, com certeza os fãs se decepcionaram com a falta de gols e o placar de 0 a 0.

O jofo foi morno, muito tático, com duas marcações produtivas e bastante toque de bola. Roque Mesa foi quem levou perigo, após lançamento para área, mas Sergio Asenjo saiu do gol e conseguiu afastar riscos maiores.

André Silva tentou da mesma forma, mas novamente o camisa 1 do Submarino Amarelo conseguiu fazer a intervenção evitando qualquer oportunidade dos hispalenses em marcar pela primeira vez na partida.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

Carlos Bacca teve uma chance espetacular de colocar o time visitante na frente do placar. O colombiano recebeu passe de Santi Cazorla em profundidade e cara a cara com Vaclík finalizou, mas parou em uma incrível defesa do goleiro rojiblanco.

No último lance de perigo do duelo, os donos da casa quase fizeram o único gol do jogo com Ben Yedder, mas pararam na trave. O atacante finalizou forte e acertou o poste direito de Asenjo.

Apesar das 33 finalizações no jogo, 19 dos nervionenses e 14 do esquadrão amarelo, só oito foram no gol, sendo duas para os mandantes e seis para o time de Javier Calleja. Nenhuma delas balançou as redes.

O time de Pablo Machín chega ao quarto ponto na competição e ocupa a terceira (3ª) colocação no campeonato. O Submarino Amarelo somou seu primeiro ponto na liga e fica com o décimo terceiro (13º) lugar.

Na próximo fim de semana, o Sevilla visitará o Real Bétis no domingo (2), às 15h45, no Benito Villamarín. O Villarreal encara o Girona na sexta-feira (31), às 17h, em La Cerámica. Ambos os jogos são válidos pela terceira rodada de La Liga.