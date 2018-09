Leonardo Jardim amarga derrota do Mônaco para Bordeaux: "Não jogou com intensidade"

O Mônaco não conseguiu garantir a vitória diante do Bordeaux neste domingo (26), no Stade de Bordeaux, válido pela 3ª rodada da Ligue 1. O time visitante, que chegou a empatar a partida no começo do segundo tempo com Pietro Pellegri, não segurou a pressão e acabou levando o segundo de Kamano. O treinador do Mônaco, Leonardo Jardim, não gostou nada do que viu na cidade de Bordeaux. Segundo ele, um time 'sem vontade' e admitiu a falta de qualidade do elenco.

“Havia dois grandes blocos neste jogo. O Mônaco não jogou com intensidade, com a vontade. Nós éramos passivos. Depois das duas mudanças ofensivas, Jordi e Pietro, ficamos comprometidos, mas faltou lucidez e não é normal isso em um time profissional como o nosso. Oferecemos os contra-ataques em Bordeaux. Temos que ter mais cuidado e seguir esse caminho. Todo mundo sabe que nosso projeto é um bom projeto, mas você tem que vencer. Nossos objetivos são altos e precisamos fazer mais" afirmou o técnico.

O autor do único gol, Pellegri, complementou a opinião do comandante e garantiu força total no próximo confronto.

"Voltei e marquei. Infelizmente, não foi o suficiente para vencer.

Temos uma semana de trabalho para preparar o jogo contra o Marselha no domingo" disse o atacante.

Para o jovem francês, Djibril Sidibé, campeão mundial, o foco agora deve ser o próximo jogo do Mônaco.

"Temos qualidade, devemos continuar a trabalhar para progredir e preparar os próximos jogos" ressaltou.

Pela 4ª rodada da Ligue 1, na França, o Mônaco enfrenta o Olympique de Marselha, no domingo (02), às 16h, no Louis II. Já o Bordeaux visita o Rennes, no Roazhon Park, também no domingo, às 12h.