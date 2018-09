No aperto, Chelsea vence Newcastle e garante liderança da Premier League

Jogo válido pela terceira rodada da Premier League disputada no St. James' Park, entre Newcastle e Chelsea

INCIDENCIAS : Jogo válido pela terceira rodada da Premier League disputada no St. James' Park, entre Newcastle e Chelsea

M. Dúbravka F. Schär; P. Dummett; F. Fernández; D. Yedlin; C. Clark; Jacob Murphy; Ki Sung-Yeung; M. Ritchie; M. Diamé; S. Rondón;

M. Dúbravka F. Schär; P. Dummett; F. Fernández; D. Yedlin; C. Clark; Jacob Murphy; Ki Sung-Yeung; M. Ritchie; M. Diamé; S. Rondón;

Newcastle : M. Dúbravka F. Schär; P. Dummett; F. Fernández; D. Yedlin; C. Clark; Jacob Murphy; Ki Sung-Yeung; M. Ritchie; M. Diamé; S. Rondón;

Neste domingo (26), o Chelsea foi visitar o Newcastle no St. James' Park, e venceu pelo placar de 2 a 1. Após um primeiro tempo sem gols, os Blues marcaram duas vezes nos 10 minutos finais da partida, venceram a partida, e seguem com 100% de aproveitamento na Barclays Premier League.

+ Confira ofertas do nosso parceiro FutFanatics

Os donos da casa chegaram até a assustar os atuais campeões da competição, mas não conseguiram segurar o resultado. Enquanto o Newcastle teve uma postura bem defensiva, tentando explorar os contra-ataques, o Chelsea tentou controlar a partida com a posse de bola, mas só conseguiu furar o bloqueio dos mandantes aos 31 minutos da etapa final.

Após muito esforço no primeiro tempo, o clube de Londres abriu o placar em uma cobrança de pênalti. Aos 31 minutos do segundo tempo, Marcos Alonso foi derrubado na área, e o árbitro Paul Tierney, marcou a penalidade máxima. Eden Hazard bateu forte no canto direito, sem chances para o goleiro Dubravka.

Com desvantagem no placar e com poucas chegadas que levavam perigo aos adversários, os Magpies chegaram ao gol diante de muita polêmica. Yedlin acertou Giroud com o cotovelo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. O próprio lateral cruzou, David Luiz não se antecipou ao atacante Joselu, que subiu mais que o zagueiro para cabecear ao fundo das redes e empatar a partida.

Quando tudo se encaminhava para o empate, Alonso foi protagonista novamente, dessa, vez foi fundamental no gol da virada. Logo depois do Chelsea sofrer o empate, o lateral chutou, contou com o desvio de Yedlin, e fechou o placar para a equipe londrina em 2 a 1.

Com este resultado, os Blues alcançaram a primeira colocação com os mesmos nove pontos de Liverpool e Watford. Já os Magpies se encontram na décima sétima posição, com apenas um ponto conquistado,

O próximo compromisso do Chelsea é no sábado (1) às 11h, contra o Bournemouth, no Stamford Bridge. Enquanto isso, o Newcastle vai até o City Ground visitar o Nottingham Forest pela Copa da Inglaterra na quarta-feira (29) às 15h45.