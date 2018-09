Schalke 04 confirma contratação do volante Sebastian Rudy, ex-Bayern

O Schalke 04 anunciou nesta segunda-feira (27) mais uma contratação para reforçar o time na temporada 2018/19: o meia Sebastian Rudy. Ex-jogador do Bayern de Munique, o meia assinou contrato por quatro temporadas. Rudy será dono da camisa 13.

Com 28 anos, o jogador tem passagem por Stuttgart, em 2010 se transferiu para o Hoffenheim onde permaneceu até 2017. No mesmo ano, Rudy foi para o Bayern, mas acabou perdendo espaço com a chegada de Niko Kovac. Ele também fez parte do elenco campeão da Copa das Confederações de 2017, com 26 jogos pela seleção ao todo.

Segundo a imprensa do país, o valor da contratação se deu por 16 milhões de euros, o que é equivalente a mais ou menos 76 milhões de reais.

O time anunciou nos últimos dias um pacote de contratações como Suat Serdar, Omar Mascarell, Hamza Mendyl, Salif Sané, Steven Skrzybski e Mark Uth, já que tem pela frente a Bundesliga, DFB Pokal e a Champions League. Na sua carreira profissional no alemão, jogou em 235 jogos da Bundesliga, marcando 12 vezes, e também disputou 23 jogos na Taça DFB e 9 jogos entre campeonatos europeus.

O técnico do Schalke, Domenico Tedesco, mostrou-se satisfeito com a contratação e rasgou elogios ao futebol do craque alemão.

"Estamos felizes por ter Sebastian para a nossa jornada aqui no Schalke. Nós temos um jogador muito inteligente e experiente na equipe, que já pode provar suas habilidades internacionalmente. Estamos certos de que, com suas qualidades e experiências, ele enriquecerá nosso pessoal, às vezes muito jovem, e poderá nos ajudar diretamente", afirmou.

No domingo (02), o Schalke enfrenta o Hertha Berlim em sua casa, na Veltins Arena, às 13h, pela segunda rodada do campeonato alemão.