Lopetegui celebra vitória contra  Girona e promete volta aos poucos de Modric e Varane

O treinador Julen Lopetegui do Real Madrid era só satisfação quanto a exibição de sua equipe depois de golear fora de casa o bom time do Girona. O treinador madridista elogiou a exibição de seus jogadores e falou, como repetição nesse início de temporada, que as coisas só tendem a melhorar com o andar do trabalho e dos jogos decorridos.

Mas, como qualquer treinador de um clube tão grande, mesmo após um placar tão favorável, a conferência de imprensa com os jornalistas espanhois foi cheia de questionamentos. Todos, é claro, respondidos pelo treinador que destrinchou algumas situações, entre as quais, as das opções que possui no elenco. Em principal destaque, Modric e Varane. Finalistas da Copa do Mundo que hoje entraram durante a partida.

Para Lopetegui, é importante introduzir o croata e o francês no time aos poucos. Ambos vieram de muito desgaste (principalmente Modric que jogou várias prorrogações em sequência) e aciona-los ao time durante alguns jogos é a melhor maneira de "assentar" suas presenças no onze titular.

"Vão entrar pouco a pouco na equipe. O melhor é que não precisamos nos desesperar para acelerar a volta de nenhum dos dois. Temos competência suficiente dentro do elenco. Isso é muito bom para o grupo como um todo".

Em sequencia, Lopetegui teve que responder outra vez a um questionamento sobre o titular do gol. Novamente tendo optado pelo costa-riquenho Keylor Navas, a imprensa de Madrid vem batendo repetidamente na tecla sobre se ou quando o belga Courtois, contratado a peso de ouro, será titular. Pergunta repetida? Resposta também! O técnico (que quando jogador foi goleiro) repetiu o discurso de que a defesa da meta não é um problema, mas sim uma boa solução que possui no elenco de uma forma geral.

"Não é uma situação fácil de entender mas sim de explicar. Tenho muitas soluções boas e não problemas. Em cada momento, de forma oportuna, vamos fazer as escolhas de quem será o titular. Hoje jogou o Navas e ele foi muito bem. Existe uma grande competência e isso precisa ser reforçado. Se tenho planos para rodízio na posição? Sim, tenho coisas em mente, mas no momento não vou revelar quais são".

Ultimando a coletiva após a partida, Lopetegui abordou sobre outros dois temas: a substituição de Marcelo durante o jogo e a presença do jovem uruguaio Valverde, de apenas 19 anos.

"Tirei o Marcelo em função do jogo aéreo. O Girona estava muito forte por ali. Quanto ao Valverde, eu enxergo nele uma personalidade incrível. Possui todos os grandes ingredientes para se tornar um jogador de classe", finalizou.