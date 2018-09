Calleja promete Villarreal forte contra Girona: "Faremos o possível para obter a primeira vitória"

Na tarde deste domingo (26), o Villarreal visitou o Sevilla pela segunda rodada da La Liga. Com o empate de 0 a 0 entra as equipes, o Submarino Amarelo não tem um bom começo de campeonato, perdendo sua primeira partida e agora somando apenas um ponto.

Na coletiva após a partida, o técnico Javi Calleja ficou muito satisfeito com o empate. Perdendo a primeira rodada e com esse empate, o treinador vê que sua equipe está no caminho certo e que a cada partida o time sempre continua evoluindo nos setores ofensivos e defensivos.

"No campo onde estamos e, contra o Sevilla, mantendo uma folha limpa é um mérito. Foi um jogo muito difícil, mas tivemos chances de chegar à frente. Estou muito satisfeito com o desempenho da equipe em todos os momentos. Tem sido um esforço tremenda porque tivemos que nos aplicar em ataque e defesa, além de que estava muito calor, conseguimos nos unir, trabalhar de mãos dadas e defender bem, acho que a defesa hoje foi impecável ", declara o comandante.

O treinador continuou ressaltando o esforço de sua equipe de correr atrás do resultado, mesmo não dando certo nas duas primeiras rodadas, o time sempre se mostra valente. Diz ainda que na próxima partida, faram de tudo para conseguir somar os primeiros três pontos na competição.

"Este é um ponto para crescer. O resultado do outro dia contra o Real Sociedad não me cega e acho que o time joga bem e evolui. Estamos crescendo e estamos convencidos de que na próxima semana, contra o Girona, faremos todo o possível para obter a primeira vitória", finalizou Calleja.