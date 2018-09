Jogaço! Rigoni marca dois, Roma leva virada, mas busca empate no fim contra Atalanta

Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Italiano, disputada no Estadio Olimpico de Roma.

Nesta segunda (27), a Roma recebeu a Atalanta no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da Serie A. Os romanistas foram surpreendidos em casa, chegaram a levar a virada, mas conseguiram igualar o placar por 3 a 3 já no final.

O placar foi inaugurado com um gol relâmpago dos donos da casa. Aos 2 minutos, Cengiz partiu pelo lado direito e cruzou. Javier Pastore, em um toque magistral de calcanhar, mandou a bola pras redes logo no início.

Mas a Roma, mesmo abrindo o placar, não fazia seu melhor jogo. Com as laterais expostas, a equipe sofria com a velocidade dos pontas da Atalanta, que tinham facilidade pra adentrar na área. E foi assim que surgiu o gol de empate, aos 20 minutos. Zapata encontrou espaço na direita, partiu pra cima do marcador e chutou forte. A bola bateu no travessão e voltou para Castagne, que só teve o trabalho de empurrar.

Os romanistas sequer conseguiram respirar após o lance e já levaram a virada. Após criar a jogada do primeiro gol, Zapata apareceu de novo no ataque, dessa vez servindo Rigoni com um belo passe. O estreante não titubeou em frente a Olsen e tirou a igualidade do placar. Só que ele não parou por aí. Aos 37, o argentino recebeu de Pasalic e sem medo, bateu por debaixo do goleiro, fazendo 3 a 1.

Virada incrível de La Dea ainda no primeiro tempo e resultado péssimo para a Roma no Olímpico. Já na etapa complementar, o ritmo foi mais diferente. A giallorossi, precisando retomar a partida, voltou com duas alterações promovidas por Di Francesco: N'Zonzi e Kluivert.

Aos 59, Dzeko recebeu no meio, tocou para Florenzi, que arrancou em direção ao gol. O lateral invadiu a área, finalizou rasteiro e marcou o segundo da Roma, botando fogo no jogo.

Com o tempo passando, a tensão tomou conta do estádio, com apenas um gol de diferença separando os dois times no placar. Os mandantes começaram a pressionar em busca do resultado, voltando muito mais atentos que nos primeiros 45 minutos.

Quando o relógio já batia a casa dos 82 minutos, a Roma teve uma falta próxima a área. Pastore cobrou e Manolas, que até não fazia boa partida, bateu bonito para empatar e enlouquecer os torcedores no Olímpico.

A Roma ainda teve a chance da virada, já nos momentos finais. Kluivert recebeu em frente a Gollini, mas se equivocou na hora e demorou pra finalizar. Fim de um jogaço na capital italiana, com direito a seis gols.

As duas equipes voltam a campo ainda nesta semana. Na quinta-feira (30), a Atalanta vai até a Dinamarca, onde visita o Copenhague pela Uefa Europa League, ás 15h30 (de Brasília). Já a Roma tem um duelo válido pela Serie A na sexta-feira (31), diante do Milan, pela Serie A, no mesmo horário.