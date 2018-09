Lucas dá show, Tottenham atropela Man United fora de casa e segue invicto na Premier League

Partida válida pela terceira rodada da Premier League, disputada no estádio Old Trafford, em Manchester.

Com um segundo tempo avassalador, o Tottenham atropelou o Manchester United em pleno Old Trafford na tarde desta segunda-feira (27), pela terceira rodada da Premier League. Harry Kane abriu o placar e Lucas Moura, o brasileiro, tratou de marcar os outros dois gols, um deles golaço, da vitória por 3 a 0.

Romelu Lukaku teve a primeira chance do duelo. Após troca de passes na defesa, Rose recuou fraco para Lloris, o centroavante se antecipou, driblou o francês e acabou finalizando para fora da meta adversária.

Dos pés de Pogba, quase saiu o gol. Matic também passou perto. O camisa 6 finalizou, Lloris espalmou, Fred pegou a sobra, cruzou e o camisa 31 chutou de primeira, a bola explodiu em Alderweireld e saiu tirando tinta da trave do time londrino.

Com dificuldades, os Spurs buscavam subir de alguma forma ao ataque. Vertonghen lançou na área, Kane brigou no alto, Lucas dominou, ajeitou e Eriksen finalizou sem muita força para boa defesa de De Gea.

Logo aos cinco minutos da etapa final, o gol saiu. Trippier cobrou escanteio, Harry Kane se desvencilhou da marcação de Jones e cabeceou no ângulo de De Gea, sem chances para o espanhol fazer qualquer intervenção.

Não deu nem tempo de comemorar o primeiro, pois o segundo tento saiu logo em seguida. Dier esticou para Eriksen no canto direito, o camisa 23 cruzou resteiro e o brasileiro Lucas Moura chegou finaiizando rasteiro para ampliar o placar.

Ainda teve tempo para o golpe de misericórdia. Kane ganhou no meio campo, acionou Lucas, que no mano a mano ganhou de Smalling e arrematou no cantinho de De Gea, fazendo um golaco e confirmando a vitória dos Lilywhites.

Agora, com três vitórias em três jogos, os Spurs chegam ao segundo lugar com um gol de saldo a menos que o líder Liverpool. Os Red Devils amargam o décimo terceiro (13º) lugar com três pontos.

As duas equipes voltam a campo no mesmo horário no próximo domingo (2). O Manchester United visita o Burnley, às 12h, no Turf Moor. O Tottenham vai até o Vicarage Road encarar o Watford. Os dois confrontos pela quarta rodada da Premier League.