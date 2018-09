Borussia Dortmund anuncia contratação de Paco Alcácer por empréstimo junto ao Barcelona

O Borussia Dortmund confirmou nesta terça-feira (28), uma novidade para seu setor de ataque. O espanhol Paco Alcácer chega cedido pelo Barcelona até o fim da temporada.

Alcácer chegou na Alemanha na última segunda, para realizar exames médicos no clube. Ao final dos procedimentos, o atacante, já falando como um auri-negro, concedeu entrevista aos jornalistas alemães. "Eu estou realmente ansioso para o novo desafio na Bundesliga. O Borussia, com estes fãs incríveis, é também para mim algo totalmente especial", disse ao Bild.

"Estou convencido de que o Borussia tem um enorme potencial e tem um super treinador em Lucien Favre. Eu estou realmente ansioso para isso", completou.

Para contar com o empréstimo do jogador até o fim da temporada, o Dortmund teve que desembolsar cerca de 2 milhões de euros e pode adquiri-lo em definitivo por mais quatro anos ao final do vínculo. De acordo com a imprensa alemã, o valor da cláusula é de 25 milhões de euros.

Em entrevista ao site oficial do time auri-negro, Michael Zorc, diretor-esportivo, comentou sobre o novo reforço vindo da Espanha e se mostrou satisfeito

"Estamos muito felizes de que Alcácer optou pelo Borussia Dortmund e acredito firmemente que este tipo de jogador se encaixa bem com o nosso estilo de jogo", afirmou.

"Paco tem muita qualidade e quando jovem, se provou em Valência, marcando muitos gols e foi premiado com uma transferência para um grande clube", acrescentou.

Revelado pelo Valencia, Paco Alcácer chamou muito a atenção de grandes clubes do futebol nos últimos anos. Nos morcegos, foram 43 gols em 124 partidas, além de uma rápida passagem por empréstimo ao Getafe. Em 2016, o Barcelona firmou um acordo com o atacante por quatro temporadas, sendo contratado por 32 milhões de euros.

Além dos clubes, o jogador também tem passagens pela La Roja, onde esteve em praticamente em todas as categorias desde o juvenil. Pela Seleção Espanhola, foram 6 gols em 13 jogos, junto a prêmios individuais nos campeonatos europeus de base.